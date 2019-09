TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 438/18

Il professionista Dott.ssa Maria Pellegrino con studio in Genova Via XX Settembre 3/10 avvisa che il giorno 19/11/2019 ore 10.30 presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO: Appartamento in Rapallo Via Cairoli, edificio 8, scala 1, interno 19, piano 4. Proprietà per il 100% dell’appartamento della consistenza di vani catastali 5, composto da ingresso- soggiorno, bagno, due camere, cucina e corridoio Avente superficie lorda di 93,00 mq e superficie commerciale di 93,35mq- Ubicazione centrale nel centro storico di Rapallo, vicino al fronte mare. Dati catastali: Catasto edilizio urbano di Genova foglio 37, mapp.84, sub.25, Zc1, Cat. A/3, Classe 7. Cons. 5, Rendita € 1.110,38

PREZZO BASE D’ASTA € 149.025,00 OFFERTA MINIMA € 111.800,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 18/11/2019 , previo appuntamento telefonico 55.33.030. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 438/18“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta. L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it ovvero procedere tramite www.astetelematiche.it. L’offerente per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione della cauzione a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione sul conto corrente intestato alla Procedura con la seguente causale: “Cauzione PROC.ES.IM. RGE 438/18- nome di chi versa” Banca Passadore spa iban IT 94 U 03332 01400 000 000 962127 Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta. La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l’offerta.

Gli interessati potranno prendere preliminare visione del presente avviso, della relazione di stima e delle foto ,sul portale del Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.enti etribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario Sovemo spa al tel. 010.5299253

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.