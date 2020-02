ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G.E. N. 366/2015

IV AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il sottoscritta Avv. Marina Benzi, con studio in Genova, Viale Sauli 39/10, professionista Delegato alla vendita nella procedura esecutiva in epigrafe avvisa che il giorno 29/04/2020 ORE 12.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano III sarà posta in vendita senza incanto

Lotto unico: piena proprietà del terreno sito nel Comune di Bogliasco, di mq 415 circa, non edificabile ma sul quale è possibile realizzare autorimesse interrate.

– PREZZO BASE ASTA € 7.031,25

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Procedura Esecutiva R.G. n. 366/2015”. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate previo appuntamento telefonico numero 010/564646, presso lo studio del delegato Avv. Marina Benzi, sito in Genova Viale Sauli 39/10, entro le ore 18:00 del giorno 28/04/2020). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it, www.genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it

Per informazioni contattare il delegato nonchè custode Avv. Marina Benzi con studio sito in Genova Viale Sauli 39/10 telefono 010564646.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.