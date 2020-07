TRIBUNALE DI BARI

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 363/2018

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avvocato Giovanni Chimienti, con studio in Sannicandro di Bari (Ba) alla Via Duca D’Aosta n. 65, avvisa che il giorno 26/11/2020 a partire dalle ore 12.30 e per i successivi cinque giorni lavorativi (con esclusione del sabato e della domenica) sulla piattaforma telematica al seguente indirizzo internet: https://venditetelematiche.tribunaliitaliani.it, si terrà la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 1:

Piena proprietà del villino unifamiliare sito nel Comune di Cassano delle Murge (Ba) al Borgo Lagogemolo-Incoronata – Villaggio 2M (int. 20), posto al piano terra e composto da due vani oltre un ambiente per disimpegno con angolo cucina e bagno e due pertinenze esterne a verde parzialmente pavimentate, di cui una sul retro sopraelevata di circa 3 metri e collegata alla villa con una scala esterna.

In Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 133, sub. 2 e particelle 571 e 572 graffate, contrada Lagogemolo piano T, cat. A/7, classe 3, vani 4, Sup.Catastale 67 mq, Sup. catstale totale escluse aree scoperte 58 mq, rendita euro 299,55.

PREZZO BASE EURO 25.500,00 (VENTICINQUEMILACINQUECENTO/00);

L’offerta comprensiva dei documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del 19/11/2020 ovvero del 5° giorno lavorativo (esclusi sabato, domenica e festivi) antecedente a quello fissato per la vendita, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerente, prima di effettuare l’offerta d’acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura.

Ferme restando le modalità e i tempi di presentazione dell’offerta, come innanzi disciplinati, il bonifico con causale “Proced Esec Immob 363/2018 RGE Trib Bari lotto unico versamento cauzione”, dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate IBAN IT 95 S 01005 04199 000000003200 in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica

Maggiori dettagli sono indicati nell’avviso di vendita.

Si precisa che maggiori informazioni potranno essere fornite dal Delegato alla vendita Avv. Giovanni Chimienti (tel. 080/632425 – 3205304612 e-mail avv.giovannichimienti@hotmail.it).