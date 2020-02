R.G.E. n. 34/2018

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE N. 34/2018

I AVVISO DI VENDITA

Il 15/4/2020 alle ore 15.30 presso il Tribunale di Genova piano 3 aula 46 avrà luogo la vendita senza incanto di:

LOTTO UNICO: appartamento in Genova, via Ponza 18/13, piano 5, 4,5 vani, occupato.

PREZZO BASE: € 60.000,00

La vendita si svolgerà nella modalità sincrona mista e le offerte potranno essere presentate in via cartacea o telematica.

Le offerte di acquisto cartacee dovranno essere presentate in busta chiusa e in bollo da € 16 al delegato dott. Giovanni Beniscelli via Roma 1/10 Genova entro le ore 12 del 14/4/2020.

L’offerta deve contenere a pena di inefficacia la cauzione in misura non inferiore a 1/10 del prezzo proposto a mezzo di assegno circolare intestato a “Tribunale di Genova – Es. imm. 34/18”.

Per le offerte telematiche il bollo da € 16 è da assolvere in modalità telematica e l’accredito tramite bonifico delle somme necessarie sul c/c dedicato deve avvenire entro il giorno antecedente l’udienza di vendita, pena l’inammissibilità dell’offerta.

Non saranno considerate valide le offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo base.

Le offerte valide inferiori al prezzo base saranno prese in considerazione solo se non vi siano altre offerte e se il delegato ritiene che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore.

Si segnala che il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Custode So.Ve.Mo.: 010/5299253, immobiliare@sovemo.com, www.sovemo.com