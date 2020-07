R.G.E. N. 313/2019 – lotto uno

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 313/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Laura Drakulic C.F. DRKLRA71L56C621C con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185324504 – 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it) avvisa che il giorno 28/09/2020 ORE 9.30 presso il Tribunale di Genova, ( vedi disposizione organizzativa 2/7/2020 presente nell’avviso) , avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNO:

in Comune di Genova, piena proprietà quota 1000/1000 di:

FABBRICATO INDUSTRIALE UBICATO A GENOVA (GE) – VIA SAN QUIRICO 155 A R., 155 R., 157 R.

L’immobile, adibito ad attività di commercio e deposito di materiali in ferro, è costituito da un capannone e locali amministrativi e di servizio, individuati rispettivamente, il capannone con il numero civico 157 r., gli uffici amministrativi con il civico 155 A r., il magazzino e i servizi al 155 r. e dall’area calpestabile scoperta costituita dal cortile carrabile e dai distacchi dal confine del terreno di proprietà. L’immobile ha una superficie commerciale di 813,00 mq.

DATI CATASTALI: Identificato al N.C.E.U del predetto Comune: Sezione SQ, Foglio 7, Part. 317, Sub. 4 graffato con il sub 7, Zona Cens. 4 Categoria D1 Rendita € 6042,55 Piano T

PREZZO BASE D’ASTA LOTTO UNO: EURO 375.000,00 (TRECENTOSETTANTACINQUE/==)

OFFERTA MINIMA: EURO 281.250,00 (DUECENTOOTTANTUNOMILADUECENTOCINQUANTA/=)

RILANCIO MINIMO: EURO 2.000,00 (MILLE/=)

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 23.10.2020 previo appuntamento (tel 0185324504 – 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it).

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.