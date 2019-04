TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 297/2016

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Andrea Castello con studio in Genova, Via Assarotti n. 13/7, avvisa che il giorno 6 giugno 2019 alle ore 17:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Nel Comune di Genova (GE), facente parte della casa segnata con il civico 20 (venti) di Via Giovanni Tomaso Invrea, e precisamente:

– l’unità immobiliare ad uso ufficio distinta con il numero interno 15 (quindici), posta al piano quarto (quinto fuori terra), composta da: ingresso, quattro camere, corridoio, disimpegno, due bagni, disimpegno servizi, ripostiglio, con due balconi ed annessa un locale ad uso cantina distinto con il numero 15 (quindici), posto al piano dei fondi, per una superficie commerciale di circa mq. 182,10. L’immobile (comprensivo della cantina) risulta censito al Catasto dei Fabbricati di Genova alla sezione GEB, foglio 57, particella 95 (già 84), subalterno 21, Via Giovanni Tomaso Invrea n. 20, piano: 4-S1, interno: 15, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 4, consistenza: 8,5 vani, rendita catastale Euro 3.797,25.

PREZZO BASE: EURO 320.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 240.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 5/06/2019 (previo appuntamento).

All’offerta dovranno essere allegati copia del documento di riconoscimento valido e non scaduto del firmatario dell’offerta ed un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Proc. Esec. Imm. Trib. GE 297/2016”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 c.p.c., almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte relative alla vendita, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui seguenti siti: www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it; sui siti gestiti dalla Manzoni & C. spa (www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it), sul sito gestito direttamente dal creditore (www.venditegiudiziali.it) nonché sul sito internet del Tribunale di Genova.