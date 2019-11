TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. n. 281/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Simone Pazzaglia, Dottore Commercialista con studio in Genova, Piazza Verdi 4/8 (tel. 010/542966), avvisa che il giorno 21 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, postazione A, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

in Comune di Genova, Via San Pantaleo 22/A, piena proprietà dell’appartamento segnato con il numero interno 1 così composto: piano terra: atrio-ingresso, cucina, tre camere, bagno e ripostiglio; primo piano sottostrada (a destinazione originaria locale cantina): bagno e angolo cottura. Fa parte della proprietà anche un giardino, ed un rudere di lavatoio a cielo aperto. La superficie lorda reale dell’appartamento al piano terra è di mq 107,28, la superficie netta è di mq 79,16, la superficie lorda del locale al primo piano sottostrada è di mq 42,16, la superficie netta è di mq 26,93 e la superficie commerciale totale è di mq 126,46.

Al N.C.E.U. di Genova l’appartamento è censito con i seguenti dati: sez. STA – Foglio 31 – Particella 190 – Sub 4 – Zona Cens. 5 – Categoria A/5 – Classe 5 – Cons. vani 7 – Rend. € 433,82.

PREZZO BASE: EURO 108.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 81.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. Ogni interessato, per partecipare alla vendita, dovrà formulare offerta di acquisto proponendo un prezzo non inferiore di oltre un quarto del prezzo di stima indicato nel presente avviso, entro le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2020, (ultimo giorno feriale precedente a quello fissato per l’esame delle offerte stesse) previo appuntamento a pena di inefficacia dell’offerta stessa.

All’offerta dovranno essere allegati due distinti assegni circolari non trasferibili o vaglia postali, intestati a “Tribunale di Genova – R.G.E. 281/2018″, l’uno di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, l’altro a titolo di anticipazione sulle spese di vendita presunte, salvo conguaglio, di importo pari al 15% del prezzo dall’offerente proposto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.