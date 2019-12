R.G.E. n. 268/2017 – LOTTO UNO

TRIBUNALE DI BARI

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 268/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Marco Montedoro, C.F. MNTMRC68R08A662N p.e.c. studiomontedoro@pec.giuffre.it, tell 080/4737136, fax 080/4731071, con studio in Mola di Bari alla Via di Vagno n. 54, avvisa che dalle ore 15:00 del giorno 11 marzo 2020 sino alle ore 15.00 del giorno 18 marzo 2020 sulla piattaforma telematica al seguente indirizzo internet: https://venditetelematiche.tribunaliitaliani.it, si terrà la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNO:

Villa in piena proprietà ubicata a Bari alla Via Gentile, complanare est snc (s.da prov.le Bari – Mola), costituita da un fabbricato isolato adibito ad uso abitazione con annessa superficie pertinenziale scoperta. L’ accesso della proprietà è garantito da cancello automatico che dista circa trenta metri dalla proprietà.

Superficie convenzionale mq 315,26. Identificato al catasto fabbricati al foglio 55, p.lla 21, sub 1, cat A/4, classe 4, consistenza 8,5 vani, superficie catastale mq 205, rendita € 680,43.

PREZZO BASE EURO 509.144,90

OFFERTA MINIMA EURO 381.858,67

RILANCIO MINIMO EURO 3.000,00

L’ offerta, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12:00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell’ avviso di vendita telematica, ossia entro le ore 12:00 del giorno 04 marzo 2020, inviandola all’ indirizzo pec del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’ offerente prima di effettuare l’ offerta d’ acquisto telematica, deve versare a titolo di cauzione, una somma pari (o comunque non inferiore) al 10% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. 268/2017 – Tribunale di Bari, IBAN: IT 98 O 01005 04199 000000026817, acceso presso la BNL Ag. Palazzo di Giustizia di Bari, con causale “ Proc. Esec. Immobiliare N. 268/2017 R.G.E., lotto 1, ovvero lotto 2, versamento cauzione” ; l’ accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare il giorno fissato per la vendita telematica (11 marzo 2020 ore 15.00) e in un congruo termine anteriore all’ apertura della vendita stessa.

Maggiori dettagli sono indicati nell’avviso di vendita.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita previo appuntamento, direttamente dal sottoscritto Professionista Delegato presso lo studio in Mola di Bari alla Via Di Vagno 54 (tel. 080.4737136 fax 080.4731071).