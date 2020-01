TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 268/2016 + 399/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Danila Rebora con studio in Genova Via Ippolito d’Aste 7/5, avvisa che il giorno 24/03/2020 alle ore 17.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, postazione A, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

piena proprietà dell’immobile sito in comune di Rapallo, in provincia di Genova, facente parte del fabbricato indicato con il civ. n. 99 di Via Fratelli Betti e più precisamente:

appartamento distinto con il civ. 97 e l’interno n. 1, posto al piano terra del fabbricato civ. n.99, composto da: ingresso, corridoio, tre camere da letto, zona pranzo con altezza media interna locali pari a 3,20 m circa, cucina con altezza pari a circa 2,92 m, disimpegno ad uso lavanderia, locale bagno con altezza pari a circa 2,84 m e locale w.c. con altezza pari a circa 2,35 m a cui si accede con un gradino di 18 cm.

L’appartamento risulta censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Rapallo al Foglio 24; mappali 468 e 943, sub. 1, Zona cens. 1; cat. A/4, classe 4; cons. 6,5 vani, superficie catastale totale 77 mq, rendita catastale Euro 553,90

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 112.000 (CENTODODICIMILA/00).

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 84.000 (OTTANTAQUATTROMILA/00)

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 23/03/2020 previo appuntamento (solo se di interesse per il delegato).

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 268/2016″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.fallcoaste.it, www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it; www.genovaogginotizie.it; www.tribunale.genova.it; www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: So.Ve.Mo. S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 – Genova, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 – Tel 010/5299253 cell. 392/9279504, o alle mail: immobiliare@sovemo.com oppure visitegenova@sovemo.com