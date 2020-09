TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 255/2018 + 558/2019

I AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Cristina Carena, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010541263 / fax 010541267 / e-mail: cristina.carena@sla-ap.it), avvisa che il giorno 04/11/2020 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

in Comune di Lavagna (GE) Corso Buenos Aires, civico 42, nel “Complesso Residenziale Giardino”, piena proprietà di appartamento, interno 12, posto al piano 3, composto da: ingresso/disimpegno; cucina; bagno; soggiorno/camera; balcone accessibile dal soggiorno/camera e dal bagno.

Identificato al N.C.E.U del predetto Comune: F. 3; Part. 58; Sub. 70; Cat. A2; Cl. 4; cons. vani 3; supert. catast. 56; RC € 752,99.

PREZZO BASE: EURO 129.500,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente l’esperimento della vendita, previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RE 255/2018 + 558/2019″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: Sovemo S.r.l., con sede in Genova Corso Europa 139 (tel. 0105299253 – e-mail: visitegenova@sovemo.com).