PROCEDURA ESECUTIVA

R.G.E. N. 241/2016

III° AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il professionista delegato Avv. Paolo Noceti avvisa che il giorno 20/11/2019 ORE 13.00 presso il Tribunale di Genova III piano, aula 46, saranno posti in vendita senza incanto il seguente lotto:

LOTTO UNICO: Quota dell’intero della piena proprietà di villetta indipendente in Genova, delegazione Albaro, Via Francesco Pozzo, civ. 27 composto da cortile carrabile di ingresso, ingresso, tre camere, due bagni e terrazzo (al primo piano), ampia zona giorno, cucina, ripostiglio, locale cieco ed ampio giardino con piscina (al piano terra), oltre un box identificato dal civico 37 rosso, attiguo all’immobile principale così censito nella perizia di stima in data 21/4/17 a firma dell’esperto Geom. Alessandro Ombrina al NCEU del Comune di Genova, Sezione GEB, Foglio 64:

-Parte residenziale : mappale 233, sub. 1, categoria A7, classe III, vani 10, superficie catastale mq. 160, RC €. 1.704,31;

– Cortile carrabile : mappale 233, sub. 2, categoria C/6, classe I, consistenza mq. 50, superficie catastale mq. 47, RC €. 165,27:

-Box (access. pertin.le) : mappale 825, sub. 26, categoria C/6, classe VII, consistenza mq. 20, superficie catastale mq. 26, RC €. 168,37.

– PREZZO BASE ASTA € 520.312,50

(cauzione 10% dell’offerta con ASSEGNO BANCARIO intestato “TRIBUNALE DI GENOVA PROC. ES. 241/16”. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato Avv. Paolo Noceti, sito in Genova Via Roma 9/5, entro le ore 12:00 del giorno 18/11/2019). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it, www.Genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it, Cambio Casa.it www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, e www.genova.repubblica.it

Per informazioni contattare lo studio del professionista Avv. Paolo Noceti Tel. 010/58.75.75. Oppure contattare custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie in Genova Corso Europa 139 tel. 010 5299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.