TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 183/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Marco Capurro con studio in Genova, via XX Settembre 33/9A, avvisa che il giorno 20 APRILE 2020 alle ore 16.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

in Comune di Genova, Via Pietro Chiesa 15/15, piano terzo, piena proprietà. Appartamento di 85,80 mq al piano terzo di un fabbricato costituito da cinque piani fuori terra, composto da un ampio vano unico comprensivo di ingresso, soggiorno e zona pranzo, oltre cucina, un bagno senza disimpegno e due camere. Identificato al N.C.E.U del predetto Comune: Foglio 41, Part. 344, sub 21, Zc. 3, Categoria A4.

PREZZO BASE: EURO 42.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 31.500,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del giorno 17 Aprile 2020, previo appuntamento telefonico al numero 010/561492.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 183/2019″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.