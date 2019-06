TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE VII UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. N. 1745/2014

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA,

AI SENSI DEGLI ARTT. 490, 570 E 591 BIS C.P.C.

II ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO

Il sottoscritto Dott. Stefano F. Gotta, con studio in Genova, Piazza della Vittoria, 12/9 C.F.: GTTSFN59S22A182Q tel: 010/581778 – 010/581497 – email: stefanofgotta@gmail.com, professionista delegato alla vendita della procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 20 settembre 2019 alle ore 15,00 nella sala di udienza del Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria, 1 – Piano III – aula 46 – postazione B), si svolgerà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista del seguente immobile:

Lotto unico: piena proprietà di appartamento, sito nel Comune di Genova – Via Canevari, civico 94 interno 4. Superficie commerciale 61,00 mq. Dati catastali: attualmente censito al catasto fabbricati di Genova: Sez. GEC, Foglio: 41, Particella: 157, sub. 7, Categoria A4, Classe: 5, Consistenza n. 4,5 vani, Superficie Catastale: 59 mq, Rendita Catastale: € 453,19. Stato occupazione: l’appartamento al momento del sopraluogo risultava nella disponibilità dei proprietari.

PREZZO BASE D’ASTA LA SOMMA DI € 37.290,00 OLTRE IVA DI LEGGE SE E OVE DOVUTA.

L’OFFERTA MINIMA DI ACQUISTO È FISSATA IN € 27.967,50 – RILANCIO MINIMO DI GARA: € 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro la predetta tempistica, presso lo studio del professionista delegato Dott. Stefano F. Gotta, con Studio in Genova, Piazza della Vittoria, n. 12/9 (Tel. 010.581778 – 010.581497- Email: aguidi.studio@gmail.com) entro le ore 12:00 del giorno 19 settembre 2019.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, nonché a titolo di fondo spese una somma pari al quindici per cento (15% ) del prezzo offerto, tramite: tramite assegno circolare non trasferibile intestato a: “Proc. Div. n. 1745/2014 c/o Dott. Stefano F. Gotta”.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it e www.ogginotizie.it.

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode Dott. Stefano F. Gotta – tel 010/581778 – 010/581497 email: stefanofgotta@gmail.com

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.