R.G.E. N. 1031/15+1032/15 – LOTTO QUARTO

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RIUNITE R.G.E. N. 1031/15+1032/15

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Adriano Bagnera avvisa che il 09/02/2021 alle ore 15:00, presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista dei seguenti beni:

LOTTO QUARTO: Piena proprietà dell’immobile ad uso abitativo, sito in Casarza Ligure (GE), Via Novano, civ. 4, int. 5, piano 1° sottostrada, di vani 4, con ingresso indipendente e costituito da: locale pranzo-living, zona cottura, camera, disimpegno, bagno, giardino e cantina, per una superficie convenzionale complessiva pari a circa mq. 81,39.

PREZZO BASE: EURO 77.456,25

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI A: € 58.092,19

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.G.E. N. 1031/15+1032/15” allegato all’offerta cartacea. Rilancio minimo in aumento € 2.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate presso la sede di ASSOPROVE TRIB-GE, sita in Genova, Via Mylius 7/2, ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giorno 08/02/2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo modalità e termini meglio descritti nell’avviso di vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità, servitù e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it e www.ogginotizie.it. Per informazioni contattare il Custode Giudiziario So.Ve.Mo. Srl 010/5299253.