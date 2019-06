R.G.E. 978/2015

REG. ES. IMM. N. 978/2015

TRIBUNALE DI GENOVA

III AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato dott. Federico Hardonk delegato nella procedura esecutiva di cui in oggetto AVVISA che il giorno 19/09/2019 ORE 17.30 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, Piano 3° Aula 46 avrà luogo la vendita telematica sincrona a partecipazione mista del seguente bene:

LOTTO UNICO: Locale commerciale ad uso bottega in Genova Via di Pre civ. 148 R-105 R risulta ubicato al piano terra e costituito da due vani di altezza superiore ai tre metri. Esso consta di due vetrine, nonché di spazi interni utilizzati per la vendita per circa mq. 50,00. Consta anche di un ripostiglio e di un servizio igienico con antibagno. Le consistenze lorde dell’immobile risultano essere di circa mq. 58,00. Il bene nel suo complesso espone le seguenti coerenze, a partire da nord in senso orario:

Muri perimetrali su Via di Pre;

Locale civ. 146 R di Via di Pre;

Muri perimetrali su Cavedio;

Accesso al civ. 64 di Via di Pre.

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione GEA, foglio 79, part. 187, Sub. 1, cat. C/1, classe 10, consistenza mq. 35, rendita catastale euro 612,78.

L’immobile risulta oggi locato mediante contratto di locazione stipulato in data 16/05/2016 e registrato a Genova in data 10/06/2016, non opponibile alla Procedura, come risulta dalla relazione di stima.

PREZZO BASE DI VENDITA: € 41.428,13

IN CASO DI GARA TRA GLI OFFERENTI IL RILANCIO MINIMO SARÀ PARI AD € 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa previo appuntamento telefonico tel 010.562281, presso lo studio del professionista delegato, dott. Federico HardonK, con studio in Genova Via Ippolito d’aste 3/11 d, entro le ore 12:00 del giorno 18/09/2019. Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve versare una cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, a mezzo assegno bancario circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Genova – R.G.E. n. 978/2015“.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN: IT32Y0306901400100000072390 e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “TRIBUNALE DI GENOVA ES. IMM. RGE 978/2015”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

Pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sui siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it e www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, www.tribunaliitaliani.it, www.cambiocasa.it e siti gestiti dalla A. Manzoni e c. s.p.a. (www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genovarepubblica.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Custode SO.VE.MO. Srl Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 Genova, tel. 010 5299252.

Genova, 26/11/2018 Il professionista delegato Dott. Federico Hardonk