TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 905/2010

VII AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Dott. Simone Sebastiani – Dottore Commercialista – con Studio in Genova, Via Fieschi 1/2, telefono n. 010 5701062, fax n. 010 5451061, e-mail sebastiani@sebastianicommercialisti.it professionista delegato e custode nella procedura esecutiva in epigrafe, avvisa che il giorno 25/09/2019 ORE 12.00 presso il Palazzo di Giustizia III piano, aula 46, si terrà la vendita telematica sincrona mista del seguente bene immobile::

LOTTO UNICO Locale adibito a magazzino situato nel Comune Genova, Via E. Gianello civ. 2R – 3R piano terra composto da un unico ampio vano ed almeno un vano servizi ed ha una superficie netta di circa 700 mq.

L’unità immobiliare risulta così censita al N.C.E.U. di Genova: -Sezione COR, foglio 79, mappale 117, sub 77, Z.C. 1A, Categoria C/2, Classe 5, cons. 692 mq, R.C. di Euro 2.037,11. L’immobile risulta essere in scadenti condizioni di manutenzione.

PREZZO BASE: EURO 33.750,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte in bollo, in busta chiusa, presso lo Studio del Delegato Dott. Simone Sebastiani in Genova Via Fieschi 1/2, entro le ore 12:00 del 24/09/2019. Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve versare una cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, oltre al deposito a titolo di anticipazione sulle spese dell’importo pari al 15% del prezzo offerto a mezzo assegno bancario circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare R.G.E. n. 905/2010“.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica con i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente a titolo di anticipazione sulle spese, una somma pari al 10% del prezzo offerto e una somma pari al 15% del prezzo offerto; entrambi esclusivamente tramite bonifici bancari sul conto corrente bancario Banco BPM spa intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. R.E. 905/2010 al seguente IBAN IT41P0503401424000000013563. I bonifici, con causale “Procedura Esecutiva R.G.E. 905/2010, lotto unico, versamento anticipo spese”, dovranno essere effettuati in modo tale che gli accrediti delle somme abbiano luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet “www.astegiudiziarie.it” “www.cambiocasa.it”, “www.genovaoggi.notizie.it”, “www.tribunaliitaliani.it” “www.immobiliare.it”, “www.entietribunali.it”, www.genova.repubblica.it

Per maggiori informazioni rivolgersi presso lo Studio del Professionista Delegato Dott. Simone Sebastiani, in Genova, Via Fieschi 1/2, previo appuntamento da fissare al n. 010 5701062.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.