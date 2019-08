TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 904/2017

III AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 490,570 E 591 C.P.C.

La sottoscritta Avv. Daniela La Rosa, professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. al compimento delle operazioni di vendita avvisa che il giorno 10/10/2019 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, piano III aula 46, (Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1), si svolgerà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista, del seguente bene immobile:

Lotto unico: negozio sito in Comune di Genova, Via Bombrini n. 25-27R, piano terreno. L’immobile dove è collocato l’esercizio commerciale ha sede nel quartiere di Sampierdarena, che confina a levante con San Teodoro, a nord con Rivarolo, a ponente con Cornigliano e a sud con l’area portuale. Il negozio è adibito a servizi alla persona per attività di tatuaggio. L’esercizio ha una superficie commerciale complessiva di mq 141,00. Dati catastali: Il negozio è censito catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati: Sez. Urb. SAM, foglio 45, particella 127, sub 17, zona censuaria 3, categoria C/1, classe 4, consistenza mq 93, superficie catastale totale 106 mq, Euro 1.517,76. Attestato Certificazione Energetica: l’attestato di prestazione energetica, APE, n. 36641 del 23.09.2017, attesta una prestazione energetica globale con Valore Attuale pari a 322.59 kWh/mq anno, classe D. Stato di occupazione: il negozio risulta locato ad uso commerciale.

PREZZO BASE: € 54.600,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico al n. 344.1598566, in busta chiusa a mani del Delegato Avv. Daniela La Rosa (o suo incaricato), presso il suo Studio in Genova Via Fiasella 7/8, entro le ore 12.00 del 09/10/2019. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità valido dell’offerente, nonché: a) un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova ES IM 904-17”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione b) un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova ES IM 904-17”, a titolo di anticipazione sulle spese dell’importo pari al 15% del prezzo offerto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a “Tribunale di Genova ES IM 904-17” al seguente IBAN IT 91 E 0101501400000070684599 presso Banco di Sardegna. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di anticipazione sulle spese, una somma pari al quindici per cento (15%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a “Tribunale di Genova ES IM 904-17” al seguente IBAN IT 91 E 0101501400000070684599 presso Banco di Sardegna. Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 904/2017 R.G.E., versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

La relazione di stima è disponibile sui siti internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it , www.cambiocasa.it , www.genova.ogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it, e sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C. Spa, ossia www.immobiliare.it www.entietribunale.it , www.genova.repubblica.it e sul sito del Tribunale di Genova, nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Il delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. è la scrivente Avv. Daniela La Rosa con studio in Genova, Via Fiasella 7/8, tel. 344.1598566

Per ulteriori informazioni relative all’immobile e per visionare lo stesso, rivolgersi al Custode, SO.VE.MO. S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139, 16132 Genova Tel. 010 5299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.