R.G.E. 903/2012+993/2015

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI – ES. N. 993/15

IV° AVVISO DI VENDITA

Il Professionista Delegato Angela Alessio

AVVISA

che il giorno 11/02/2021 alle ore 15 .00 presso lo studio del delegato in Genova Piazza Sturla 2-1 avrà luogo la vendita senza incanto del seguente immobile:

LOTTO UNICO: Unità Immobiliare sita in Genova (GE), Via Alle Scuole di San Biagio civ. 10 int. 2 piani censito all’Agenzia del territorio di detto Comune, Catasto Fabbricati, sez. SQ, al Foglio 6 – Part. 319 – sub. 7 – zona censuaria 4 – cat. A/7 – classe 1 – vani 7,5 – superficie totale mq 184 (escluse aree scoperte 168 mq) rendita catastale € 1.072,94.

Area urbana in Via Alle Scuole di San Biagio civico 10 piano terra, sez SQ, foglio 6, mappale 319, sub. 9, superficie totale 305 mq senza reddito. Stato manutentivo generale dell’unità immobiliare: buono. Stato manutentivo dell’area urbana: vi è cedimento murario con necessità di verifica strutturale e ripristino. Stato di occupazione dell’immobile: occupato dall’esecutato.

PREZZO BASE: € 91.968,75

OFFERTA MINIMA € 68.976,56

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – R.G.E. 993/15″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte, in busta chiusa ed in bollo con marca da € 16,00=, dovranno essere presentate previo appuntamento telefonico presso lo Studio del Delegato in Genova, Piazza Sturla 2/1 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente .

Il tutto come meglio descritto nell’avviso di vendita .

Custode dell’immobile: SOVEMO S.r.l.

Per maggiori informazioni consultare la documentazione, comprendente la relazione peritale di stima, pubblicata a norma di legge sul sito ufficiale www.astegiudiziarie.it, www.genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it

Per maggiori informazioni contattare il Delegato al n. 3488087521 in orari di ufficio.

Si segnala che il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.