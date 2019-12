R.G.E. 892/2016+145/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RIUNITE R.G.E. N. 892/2016+145/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Marco Silvestri avvisa che il giorno lunedì 17/02/2020 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO: Piena proprietà dell’unità immobiliare sita nel Comune di Casella (GE), Via Avosso, civico n. 85, l’immobile è stato oggetto di opere di risanamento che risultano incomplete ed allo stato sospese. L’unità immobiliare consta di n. 3 piani fuori terra, interconnessi tra loro mediante un corpo scale una volta ultimate le opere di ripristino, risulterà composta da piano terreno per una superficie lorda di circa mq. 60,00 al livello corrente, risulta annessa altresì un’area esterna di pertinenza, piano primo per una superficie lorda di circa mq. 60,00 e piano secondo anch’ esso per una superficie lorda di circa mq. 60,00.

PREZZO BASE: EURO 60.00,00.

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 45.000,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzioni Immobiliari riunite R.G.E. N. 892/2016+145/2017” allegato all’offerta cartacea. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16,00, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato, sito in Genova, Via Mylius 7/2, ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giorno venerdì 14/02/2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo modalità e termini meglio descritti nell’avviso di vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it e www.ogginotizie.it .

Il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere corrisposto ad agenzie immobiliari.

Per informazioni n. 010/5530602 lunedì dalle 15 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 12.