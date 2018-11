R.G.E. 853/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

AVVISO DL VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 853/2017

Il professionista Dott. Andrea Castello, con studio in Genova, Via Assarotti n. 3/3, avvisa che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la vendita del bene immobile sopra descritto e fissa la vendita per il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 17,00 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, piano III, aula 46 avrà luogo la deliberazione sulle offerte sia cartacee che telematiche, per la vendita senza incanto, con modalità telematica sincrona a partecipazione mista ex art. 22 D.M. 32/2015, e l’eventuale gara tra gli offerenti, ai sensi degli artt. 571 ss. c.p.c. dell’immobile pignorato, come di seguito identificato:

LOTTO UNICO Nel Comune di Genova (GE), zona San Gottardo, nell’edificio segnato con il civico numero 19 (diciannove) di Via Piacenza, 100% della piena proprietà dell’appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno 10 (dieci), scala C, composto da: ingresso/soggiorno, due camere, bagno, cucina/angolo cottura, della superficie commerciale di 44 mq.

Dati catastali L’immobile risulta censito al Catasto dei Fabbricati di Genova con la sezione STA, foglio 21, particella 368, subalterno 55, Via Piacenza n. 19, piano: 1, interno: 10, scala: C, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 4, consistenza: 2,5 vani, rendita catastale Euro 232,41. Certificazione energetica Per il fabbricato, la prestazione energetica globale si classifica in Classe G (EP 177,30 Kwh/m2 anno). Stato di possesso dei beni Allo stato il lotto è occupato dagli esecutati. Ad oggi non è stato emesso ordine di liberazione.

LOTTO UNICO: EURO 47.000,00 (QUARANTASETTEMILA/00).

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI A: LOTTO UNICO: EURO 35.250,00 (TRENTACINQUEMILA- DUECENTOCINQUANTA/00).

RILANCIO MINIMO DI GARA: EURO 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato Dott. Andrea Castello, con studio in Genova, Via Assarotti n. 3/3 entro le ore 12,00 del giorno 24/01/2019 (previo appuntamento Tel. 010/8391347). All’offerta dovranno essere allegati copia del documento di riconoscimento valido e non scaduto del firmatario dell’offerta ed un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Proc. Esec. Imm. Trib. GE 853/2017“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it), che permette la compilazione guidata dell’offerta medesima. Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale “https://pvp.giustizia.it” e procedere come descritto nel “Manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta in misura non inferiore al 10% della stessa.

Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura, le cui coordinate sono: IBAN IT52L0306901460100000047045 con la seguente causale: PROC. ESEC. IMM. TRIB. GE seguito dal numero e dall’anno della procedura esecutiva immobiliare, il numero del lotto ed indicato un “nome di fantasia”.

Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto corrente il bonifico deve essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica. II mancato accredito del bonifico sul conto corrente intestato alla procedura nel termine suddetto è causa di nullità dell’offerta.

Pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sui siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it e www.cambiocasa.it www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it

Per maggiori informazioni che per le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: dott. Andrea Castello – Via Assarotti n. 3/3 – Genova, tel. 010/8391347, indirizzo di posta elettronica: a.castello@brunicastellocea.it.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.