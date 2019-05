R.G.E. 844/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

I AVVISO DI VENDITA R.G.E. N. 844/2017

TELEMATICA SINCRONA MISTA

La professionista, Dott.ssa Carla RICCI, Commercialista – Revisore Contabile, con Studio in Genova, Via Colombo 7/6, tel. 010 0995360, e-mail: carla.ricci@studioriccige.it, delegata alle operazioni di vendita della procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 24 settembre 2019 dalle ore 13,00 presso il Tribunale di Genova, III piano, Aula 46 – postazione A, si terrà la vendita telematica sincrona mista del seguente bene immobile:

LOTTO UNICO Immobile nel Comune di Genova– via Argine Polcevera civ. 15 int. xx, collocato al piano terzo in un fabbricato di cinque piani fuori terra, oltre l’interrato, costruito negli anni ’30. L’appartamento è costituito da un ingresso che dà accesso alla cucina e ad una camera; dalla cucina si accede mediante disimpegno a bagno e seconda camera. Dati catastali: Censito presso l’N.C.E.U. del Comune di Genova come segue:

Sez. R, fg. RIV-35, part. 315, sub xx, Z.C. 1, cat. A/4, Cl. 4,5, vani 4,5, tot. mq. 64 rendita cat. € 278,89 in via Argine Polcevera 15 piano 3 – interno xx. Stato: L’alloggio è occupato dalla signora XXX e dalla figlio di anni tre, che vi hanno eletto residenza a seguito di contratto di affitto per la durata di quattro + quattro anni stipulato in data 1 luglio 2013 rinnovato al 30 giugno 2017; il canone annuo di locazione è convenuto in € 5.700,00 annui oltre le spese di amministrazione Certificazione Energetica:

A.P.E. n.20080 redatto dall’Arch. Lucia Sbarbaro Certificatore n. 4492 – Classe Energetica F.

PREZZO DI EURO 44.152,00 –

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 33.114,00 – MISURA MINIMA DEL RIALZO È PARI AD EURO 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 20.09.2019, previo appuntamento telefonico (tel. 010 0995360). All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 844/2017″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12,00 del giorno 20 settembre 2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. Pr partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale: http://venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT69S0306911885100000001972 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 844/2017 con indicato un “nome di fantasia”. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico, deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il presente avviso sarà reso pubblico, sul “Portale delle Vendite Pubbliche”, unitamente all’ordinanza di delega ed alla perizia di stima; pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Genova, unitamente all’ordinanza di delega ed alla perizia di stima; inserimento sul sito internet www.astetelematiche.it ; inserimento sui seguenti siti internet: www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it ; inserimento sui siti gestiti da Manzoni & C. spa (www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it)

Per maggiori informazioni sia per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO. S.r.l. – C.so Europa 139, 16132 GENOVA, tel. 010 529 9252, fax 010 9998695, e-mail: immobiliare@sovemo.com, sito web: www.ivggenova.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.