TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA DELEGATA R.G.E. 843/2016

III AVVISO DI VENDITA

Il professionista Rag. Nicola Petrelli con studio in Genova Via Luigi Lanfranconi 1/10 scala A, avvisa che il giorno 24/11/2020 ORE 14.00 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, terzo piano, Aula 46, postazione B si procederà alla vendita telematica sincrona mista, con conseguente possibilità di presentare l’offerta in via cartacea o telematica del seguente bene:

LOTTO UNICO costituito da: Appartamento sito in Genova (GE), Via W. Fillak civ. 11 int. 17 piano 6° (ultimo) composto da ampio ingresso alla genovese, bagno, ripostiglio, due camere, salotto, cucina, dotato di ascensore e riscaldamento autonomo. L’immobile ha una superficie di mq. 96 e risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova come segue: Z.C. 3 – Sez. SAM – foglio 43 – mappale 199 – Sub. 37 – Cat. A/4 – Classe 4 – Vani 5,5 – Rendita € 397,67

Regolarità edilizia: Leggere relazione peritale.

Stato di occupazione: Occupato dall’esecutata

PREZZO BASE EURO 40.500,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, previo appuntamento telefonico allo 010/565605 presso lo studio del Professionista Delegato, Rag. Nicola Petrelli con studio in Genova Via Luigi Lanfranconi 1/10 scala A, entro le ore 12:00 del giorno 23/11/2020. Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve allegare due assegni circolari non trasferibili, intestati a “Esecuzione Immobiliare 843/2016″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto da imputarsi a titolo di deposito cauzionale e uno di importo non inferiore al 15% del prezzo offerto da imputarsi a titolo di spese presunte.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte di acquisto in forma telematica dovranno essere presentate, previa registrazione, attraverso il portale www.fallcoaste.it, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali del sito stesso e nel presente avviso di vendita. Per eventuale assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it. Le offerte telematiche dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 23/11/2020, attraverso il portale del gestore della vendita www.fallcoaste.it, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali del sito stesso e nel presente avviso di vendita. I bonifici dovranno essere accreditati entro il giorno precedente a quello fissato per l’esame delle offerte sul conto corrente del gestore della vendita (Iban: IT 69 S 03069 11885 100000001972 intestato a “Zucchetti Software Giuridico Srl”). Nella causale dei bonifici dovranno essere indicati il nome e cognome (ovvero ragione sociale) dell’offerente, il numero della procedura, il numero del lotto e la causale del versamento (cauzione o anticipo spese).

Gli interessati potranno prendere preliminare visione del presente avviso, della relazione di stima e delle foto ,sul portale del Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.tribunaliitaliani.it

La custodia dell’immobile è affidata alla Sovemo Srl – Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Genova con sede in Genova – Corso Europa 139, telefono 010/529.92.53 – Fax 010/529.92.52.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.