TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Procedura Esecutiva R.G.E. 835/2018

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

telematica sincrona a partecipazione mista, ai sensi degli artt. 490,570 e 591 c.p.c.

La sottoscritta Avv. Daniela La Rosa, professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. al compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati relativi alla procedura esecutiva n. 835/2018, come da decreto ex art. 591 bis c.p.c. del G.E. Dott. Bianchi in data 3 luglio 2019

AVVISA

Che il giorno 15 FEBBRAIO 2021 alle ore 15.00 in Via XX Settembre, 41, terzo piano, si svolgerà la vendita Si segnala che per la vendita del presente immobile:

Lotto unico: piena proprietà dell’appartamento sito in Genova (GE), Via Pegli 21 rosso, edificio civ. 27, piano terra, superficie lorda: mq 55,65;

censito al Catasto Fabbricati Fg. 44, Part. 169, Sub. 19, Categoria A3, consistenza 2,5, superficie catastale 47 mq, Rendita €. 384,61, piano T, al Catasto Terreni Fg. 44, Part. 169.

PREZZO BASE: €. 42.070,00

Cauzione 10% dell’offerta e spese presunte 15% dell’offerta, entrambe da versarsi con assegni circolari non trasferibili entrambi intestati a “Procedura Esecutiva Rif. Esecuzione Immobiliare Proc. n. 835/2018”, allegati all’offerta.

Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base .

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, con la specifica modalità in seguito indicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2021 (termine ultimo per la presentazione delle offerte).

il Custode SO.VE.MO. S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139, 16132 Genova Tel. 010 5299253.

il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.