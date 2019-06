R.G.E. 819/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzione immobiliare n. 819/2016 R.G.E.

IV° AVVISO DI VENDITA

il giorno 18 settembre 2019 alle ore 17:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46 piano terzo si procederà alla vendita unica e senza incanto della piena proprietà del seguente

Lotto Unico composto da:

Villetta unifamiliare sita nel Comune di Lumarzo (GE), fraz. Recroso n. 227, composta da: n. 2 piani fuori terra ed un seminterrato, con terreno, giardino, cortile e terrazzo pavimentato sul retro. In particolare, al piano rialzato sono presenti: portico, n. 2 camere (una con cabina armadi), un servizio igienico, una cuina, oltre a n. 4 piccoli ripostigli, un camino in cucina, ingresso e disimpegno, per una superficie commerciale di 95,05 mq. Al piano sottotetto sono presenti: n. 3 ampie camere ed un servizio igienico, una cucina, oltre Al piano sottotetto sono presenti: n. 3 ampie camere ed un servizio igienico, oltre ad un ampio ripostiglio tra il mura perimetrale ed una camera ed un piccolo disimpegno per una superficie commerciale di 93,99 mq. Il piano seminterrato ha una superficie commerciale di 103,52 mq.

Dati catastali: l’immobile risulta censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Lumarzo con i seguenti dati:

Foglio 56, mappale n. 201 (correlato al fg. N. 56, mappale n. 22 del n.c.t.) – categ. A/7 – classe U, consistenza 7,5 vani catastale 123 mq (di cui 23 mq aree scoperte) R.C. euro 627,50. Classe energetica G.

Box coperto avente una superficie commerciale di 21,24 mq. Tale immobile risulta censito al NCEU del Comune di Lumarzo al foglio n. 56, mappale n. 200, categoria C/6 classe U, consistenza 25 mq, superficie catastale 26 mq. Rendita catastale euro 6,46.

*.*.*.*.*

Stato di possesso dei beni: gli immobili risultano liberi o solo saltuariamente occupati dall’esecutato.

BASE D’ASTA: € 61.678,00 (SESSANTUNMILASEICENTOSETTANTOTTO/00) EURO. IN CASO DI PIÙ OFFERTE RILANCIO MINIMO: 2.000,00 (DUEMILA/00) EURO.

Termine di presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita.

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima del Geom. Stefano Viviani pubblicata sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, nonché sul Portale delle vendite pubbliche all’indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it nella sezione del Tribunale di Genova, che l’offerente ha l’onere di consultare ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene stesso.

Le offerte d’acquisto in busta chiusa e bollo 16€ dovranno essere presentate corredate da 2 assegni circolari non trasferibili, uno pari al 15% del prezzo offerto a titolo di anticipo spese e l’altro del 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, intestati a “Esecuzione Immobiliare n° 819/16 R.G.E.” da presentare secondo le modalità descritte nell’avviso di vendita pubblicato sul sito di cui sopra. Non saranno considerate valide le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. Altre offerte valide inferiori rispetto al prezzo base saranno prese in considerazione solo se non vi sono altre offerte e se il Delegato ritiene che ad una successiva vendita non si potrà ottenere un prezzo superiore.

Si precisa che il Tribunale di Genova non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Per visite all’immobile occorre inoltrare richiesta tramite il Portale delle vendite pubbliche all’I.V.G. SOVEMO di Genova (010/5299253).

Il Professionista Delegato

Dott.ssa Annamaria Roggiolani