TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. 756/2017

III AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto professionista delegato Dott. Stefano F. Gotta, con studio in Genova, Piazza della Vittoria 12/9 – tel. 010/581497 – tel. 010/581778 professionista Delegato alla vendita nella procedura esecutiva in epigrafe, avvisa che il 18-12-2020 ORE 10.00 presso l’aula 46, postazione A piano 3 T del TRIBUNALE di GENOVA, Piazza Portoria 1 avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita telematica sincrona mista del seguente immobile:

LOTTO UNICO: Appartamento in Comune di Genova, Vico Angelo Raffetto 3, composto da 5.5 vani per una superficie lorda complessiva di 67 mq. Dati catastali: SEZ SAM, foglio 41, part 296, sub 4, zona censuaria 3, cat A\4, classe 4, vani 5.5, superficie 70 mq, rendita € 397,67.

PREZZO BASE LOTTO UNICO : EURO 32.062,50

OFFERTA MINIMA RIALZO EURO 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato Dott. Stefano F. Gotta, sito in Genova Piazza della Vittoria 12/9, entro le ore 12:00 del giorno 17/12/2020. All’offerta cartacea dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. Trib. GE N. 756/2017 c/o Dott. Stefano F. Gotta”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione e un un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. Trib. GE N. 756/2017 c/o Dott. Stefano F. Gotta”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di spese.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica“ messo a disposizione dal Ministero di Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta di acquisto telematica con i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero di Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del Gestore di posta elettronica certificata del Ministero di Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente:

– a titolo di cauzione, una somma pari al 10% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifici bancari sul conto corrente bancario intestato a Procedura Esecutiva Immobiliare RGE 756/2017 – IBAN: IT95Y0100501400000000007879 (causale :versamento cauzione per l’offerta del Sig…); tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto di acquisto;

– a titolo di anticipazione sulle spese, una somma pari al 15% del prezzo offerto, , esclusivamente tramite bonifici bancari sul conto corrente bancario intestato a Procedura Esecutiva Immobiliare RGE 756/2017 – IBAN: IT95Y0100501400000000007879 (causale :fondo spese offerente Sig…). I bonifici di cui sopra dovranno essere effettuati in modo tale che gli accrediti delle somme abbiano luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; cambiocasa.it, genovaogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it “www.immobiliare.it”, “www.entietribunali.it”, “www.genova.repubblica.it”

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al Custode, Dott. Stefano F. Gotta, con studio in Genova, Piazza della Vittoria 12/9 – tel. 010/581497 – tel. 010/581778.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.