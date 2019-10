TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 739/2015

VI° AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il delegato alla vendita dott. Massimo Carbone nella procedura esecutiva in epigrafe promossa da BANCA CARIGE Spa avvisa che il 10/12/2019 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, 3 piano, aula 44, si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti immobili:

LOTTO UNICO:

In Comune di BARGAGLI – Via Monte Sabotino 19 composto da:

– Appartamento posto al primo piano di vecchia costruzione di campagna dei primi ‘900 di mq lordi 54,50 con mq 35,50 di terrazzo. L’altezza interna risulta di m. 2,50 L’appartamento si articola in ingresso/soggiorno, cucina, una camera, un disimpegno e il terrazzo. L’unita immobiliare al momento della perizia risulta abitata dall’esecutato.

– Cantina posta al piano terreno di vecchia costruzione di campagna dei primi ‘900 di mq lordi 27,50

– Appezzamento di terreno incolto verso valle a sud ovest abitazione con una superficie di 350 mq.

PREZZO BASE: € 13.844,00

LN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO VIENE FISSATO IN €1.000.00

Le offerte di acquisto in bollo dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del Delegato, in Genova Corso Sardegna 44/9, entro le ore 13.00 del giorno 09/12/2019 allegando a pena di inefficacia due assegni intestati “Procedura esecutiva n° 739/2015 ” uno pari al 10 % del prezzo offerto, a titolo di cauzione e l’altro pari al 15 % del prezzo offerto, a titolo di anticipazione spese di vendita presunte.

Per maggiori informazioni rivolgersi presso il Custode So.Ve.Mo S.r.l. – Tel. 0105299253.

Il presente avviso sarà reso pubblico su internet, unitamente alla perizia di stima, almeno 45 giorni prima della vendita, sul sito www.astegiudiziarie.it; Genova Oggi Notizie.it e sui siti www.immobiliare.it;

www.entitribunali.it; www.genova.repubblica.it .

SI PRECISA CHE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE SARÀ DOVUTO AD AGENZIE IMMOBILIARI.