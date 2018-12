R.G.E. 699/2013

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 699/13

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il delegato Dott. Adriano Bagnera avvisa che il giorno 11/02/2019 alle ore 14:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO: Piena proprietà del capannone industriale sito nel Comune di Casarza Ligure (GE), Via Alcide De Gasperi, civico 21 E. Il fabbricato è costituito da un corpo di fabbrica di forma regolare che si sviluppa per n. 2 piani fuori terra, tutti adibiti ad uso industriale. L’unità immobiliare presenta un’altezza interna pari a mt. 6.30 per la zona laboratorio, pari mt. 2.85 luce utile al di sotto del soppalco, pari mt. 3.35 luce utile al di sopra del soppalco, pari a mt. 3.00/3.10 nelle zone ad uso ufficio e risulta composto da: zona uffici – piano terra, zona uffici – piano ammezzato, servizi igienici (p. terra – ammezzato), soppalco tecnico, laboratorio ed area esterna cortile. Il capannone al piano terra sviluppa una superficie pari a mq. 450,00, gli uffici al piano terra ed ammezzato si estendono per mq. 150,00, il soppalco con struttura metallica misura mq. 156,00, l’area esterna parzialmente carrabile sviluppa una superficie pari a mq. 143,00.

GRAVAMI: Risulta trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chiavari (GE) in data 19 marzo 2008 al Registro particolare n. 2080, domanda giudiziale volta ad ottenere una pronunzia di sentenza costitutiva ex art. 2932 C.C.. La causa civile si è conclusa con la pronunzia in data 3 ottobre 2008 della sentenza n. 285 che ha rigettato la prefata domanda giudiziale.

PREZZO BASE: EURO 260.000,00. SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 195.000,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.G.E. N. 699/13” allegato all’offerta cartacea. Offerta minima in aumento € 2.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate presso la sede di Assoprove, sita in Genova, in Via Mylius 7/2, ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giorno 8/02/2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità ed i termini meglio descritti nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, vincoli ed oneri fiscali nonché modalità presentazione offerte, consultare avviso di vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche nonché sui siti www.astegiudiziarie.it e genovaogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it, www.cambioca.it, www.genova.repubblica.it, www.entietribunali.it e www.immobiliare.it.

Per informazioni contattare il Custode Giudiziario So.Ve.Mo. Srl 010/5299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.