R.G. E. 640/2017

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G. E. N. 640/2017

AVVISO DI VENDITA

3° ESPERIMENTO DI VENDITA

La sottoscritta Avv. Paola Bruni Prencipe, con studio in Genova, Via Carducci n. 5/6 sc. sin. (Tel. 010/4075392 – 3272357296), avvisa che il giorno 19/07/2019 alle ore 15,00, postazione A, presso il Tribunale di Genova Piazza Portoria n. 1, piano 3 – aula 46, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto in modalità sincrona mista, ai sensi degli artt. 571 e seguenti C.P.C., dell’immobile pignorato, come di seguito identificato:

LOTTO UNICO: in Comune di Genova (Ge), 100% piena proprietà, appartamento civile abitazione, sito in Genova, Via Pieve di Cadore civico 18 interno 19, piano 5°, vani catastali 5,5, composto da tre camere, una cucina, una dispensa, un balcone. Superficie lorda commerciale: mq. 80,00; Superficie netta calpestabile mq. 71,17; H. interna mt.3,00. DATI CATASTALI: Catasto Fabbricati di Genova, Comune di Genova, Sezione PON, Foglio 3, Mapp. 1322, Sub 21, Z. C. 4, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza vani 5,5, Superficie Catastale mq. 80, Rendita catastale euro 525,49, Via Pieve di Cadore, 18 interno 19. Stato dell’appartamento: occupato dagli esecutati.

PREZZO BASE LOTTO UNICO: EURO 36.562,50 (EURO TRENTASEIMILACINQUECENTOSESSANTADUE/50). (SONO AMMISSIBILI ANCHE OFFERTE INFERIORI A TALE PREZZO, FINO AL LIMITE DEL 75% DEL PREZZO BASE E, QUINDI: EURO 27.421,88 (EURO VENTISETTEMILAQUATTROCENTOVENTUNO/88) . IN CASO DI GARA, AUMENTO MINIMO DEI RILANCI FISSATO IN: EURO 1.000,00 (MILLE/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato Avv. Paola Bruni Prencipe, sito in Genova Via Carducci 5/6 sc. sin. entro le ore 12,00 del giorno precedente l’udienza di vendita 18/07/2019, previo appuntamento telefonico allo 010/4075392- 327/2357296. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare bancario non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Proc. Esec. Trib. GE RGE nr. 640/2017“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero “offertapvp.dgsia@giustiziacert.it” utilizzando esclusivamente il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione del Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it), che permette la compilazione guidata dell’offerta medesima. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura, le cui coordinate sono: IBAN IT 07A0101501400000070678257 con la seguente causale: PROC. ES. TRIB. GE seguito dal numero e dall’anno della procedura esecutiva immobiliare, il numero del lotto ed indicato un “nome di fantasia”. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto corrente il bonifico deve essere effettuato in tempo utile in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 c.p.c., almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte relative alla vendita, sul Portale delle Vendite Pubbliche, (https:/ /pvp.giustizia/pvp /it/homepage.page), sui siti www.astegiudiziarie.it – genovaogginotizie.it – www.tribunaliitaliani.it, “CAMBIO CASA.IT”, e su quelli gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.a. www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it “

Per informazioni rivolgersi, previo appuntamento telefonico, al delegato Avv. Paola Bruni Prencipe, con studio in Genova – Via Carducci 5 interno 6, Telefono 010/4075392 – Cell: 3272357296, oppure al custode SO.VE.MO S.r.l.Corso Europa, 137 – Genova – Tel: 010/5299252.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.