TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. 629/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Sabrina Bertora con studio in Genova, Via Colombo 6 canc., telefono 010.5761355, fax 010.586557, cell. 338.5335811, e-mail avvsabrina.bertora@libero.it avvisa che il giorno 21/11/2019 alle ore 14.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’unità immobiliare ad uso civile abitazione sita in Comune di Montoggio (Genova), Località Creto, frazione Acquafredda, civico 29, interno 7, e più precisamente:

appartamento posto al primo piano (secondo fuori terra) di un fabbricato residenziale condominiale che si sviluppa in 5 piani fuori terra, tutti ad uso residenziale articolati in numero quattro appartamenti per piano attorno ad un spazioso vano scala, superficie commerciale mq. 72,65. L’appartamento è composto da ingresso, disimpegno, numero due camere, soggiorno con cucina annessa, bagno, ripostiglio e un balcone.

L’edificio è ubicato nel Comune di Montoggio, frazione di Acquafredda, Località Creto, dista circa 7 Km dal Comune di Montoggio dotato di scuola primaria ed elementari e alcuni negozi di base, e circa 1 Km dal borgo di Creto privo di qualsiasi servizio. Raggiungibile tramite la SP13 ed è servita da servizio degli autobus di linea del servizio pubblico Azienda Trasporti Provinciali. L’intera zona limitrofa è costituita da un’area boschiva caratterizzata da una edificazione scarsa e rada composta da fabbricati di origine rurale monofamiliari.

L’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montoggio (GE) al Foglio 66, particella 415, sub 7, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4,5, sup. catastale mq. 74, Tot.s/aree scoperte mq 72, R.C. Euro 464,81.

Prestazione energetica globale: F.

La planimetria catastale è conforme allo stato attuale dei luoghi

PREZZO BASE: EURO 34.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 25.500,00

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico al 338.5335811 da fissarsi almeno due giorni prima della scadenza del termine per presentare l’offerta, in busta chiusa a mani del Delegato (o suo incaricato), presso il Suo Studio in Genova via Colombo 6 cancello, entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per l’esame delle offerte stesse, pena l’inefficacia delle offerte medesime.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al 10% del prezzo offerto (l’accredito delle somme deve aver luogo entro e non oltre il giorno precedente l’udienza di vendita telematica), esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare RGE n. 629/18 – IBAN: IT73P0100501400000000009082 – causale: “Procedura Esecutiva RGE n. 629/18, lotto unico, versamento cauzione”; tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, GENOVA OGGI NOTIZIE.IT e sui siti gestiti dalla A MANZONI & C. SPA ossia www.immobiliare.it, www.entietribunali.it www.genova.repubblica.it

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.