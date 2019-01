R.G.E. 621/2017 – lotto secondo

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 621/2017

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE IN MODALITÀ SINCRONA MISTA

Il delegato Avv. Alessandro Spinelli avvisa che il giorno 27/02/2019 alle ore 17:00 presso il Tribunale di Genova, piano 3°, aula 46, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni:

LOTTO SECONDO in Comune di Lavagna (GE), Intera proprietà superficiaria del posto barca numero 64 del pontile “F”, Calata Porto Turistico. Identificato al N.C.E.U. del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 3, Mappale 1361, Subalterno 322, Categoria D/9, Rendita Catastale € 45.600,00 (la rendita catastale fa riferimento all’intero insieme dei posti barca).

La proprietà superficiaria del posto barca è “limitata” alla durata della concessione demaniale marittima la cui scadenza è prevista per il giorno 22/06/2024.

PREZZO BASE LOTTO SECONDO: EURO 9.900,00.

SARANNO RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, LE OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 7.425,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato al “Tribunale di Genova – R.G.E. 621/17” allegato all’offerta cartacea. Offerta minima in aumento € 1.000,00.

Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate, previo appuntamento, presso lo studio del professionista delegato, sito in Genova, Piazza Matteotti n. 2/6 B, entro le ore 12:00 del giorno 26/02/2019. Le offerte telematiche dovranno essere depositate secondo le modalità descritte nell’Avviso di Vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli, nonché modalità di presentazione delle offerte cartacee e telematiche, consultare Avviso di Vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, www.ogginotizie.it e www.cambiocasa.it.

Per informazioni contattare il custode giudiziario SO.VE.MO. Srl, tel. 010.5299253, e–mail immobiliare@sovemo.com.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.