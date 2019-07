R.G.E. 572/2015 – lotto uno

TRIBUNALE DI GENOVA

SETTIMO AVVISO DI VENDITA

ESEC IMM. N. 572/2015 R.G.E.

Il Professionista Delegato Dott. Giovanni Bozzo con studio in Genova Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505 per informazioni) avvisa che in data 09/10/2019 alle ore 16:00 si terrà la vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. n. 32/2015, presso il Tribunale di Genova, terzo piano aula 46, dei seguenti due lotti immobiliari siti nel Comune di Mignanego:

LOTTO UNO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’immobile sito nel Comune di Mignanego, Via alla Vittoria civico 66 int. 1, piano terra.

Composto da ingresso in corridoio, camera, camera, cucina, bagno, cantina al piano, cantina al piano sottostrada.

Dati catastali identificato a N.C.E.U del Comune di Mignanego: foglio 16, particella 362, subalterno 4, cat.A/3, classe 1, cons. 6 vani, rendita Euro 480,30. L’immobile risulta occupato dal padre dell’esecutata.

PREZZO BASE LOTTO 1: EURO 14.000,00

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO DEI RILANCI VIENE FISSATO IN EURO 1.000.

Per la migliore descrizione dei beni e modalità della vendita consultare perizia ed ordinanza di vendita.

Perizia, ordinanza e avviso di vendita sono visionabili sul sito internet: www.fallcoaste.it

Custode giudiziario del suddetto lotto unico immobiliare è il Dott. Giovanni Bozzo con studio in Via D. Fiasella 1/3 – tel 010562505, a cui occorrerà rivolgersi per informazioni e visite dell’immobile.

SI RENDE NOTO CHE IL TRIBUNALE DI GENOVA NON SI AVVALE DI MEDIATORI E NESSUN COMPENSO PER LA MEDIAZIONE DEVE ESSERE CORRISPOSTO AD AGENZIE IMMOBILIARI PER LA PRESENTE VENDITA.