R.G.E. 503/2017 – lotto uno

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III° ESPERIMENTO DI VENDITA

AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 503/2017

Il professionista avv. Laura Drakulic C.F. DRKLRA71L56C621C con studio in Chiavari Via Nino Bixio 19/24 tel. 0185324504 / 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it, avvisa il giorno 13/11/2019 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, Piano 3°, Aula 46 ed in particolare: alle ore 10.00 per il LOTTO 1, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNO IN COMUNE DI GENOVA (GE): piena proprietà di immobile rappresentato da cantina facente parte del corpo di fabbrica di Via Gramsci n.1, Comune di Genova, localizzata ai piani fondi dello stesso fabbricato avente accesso da zona condominiale attraverso una stretta scala, superficie catastale 33 m2 e consistenza 28 m2. DATI CATASTALI: Catasto Fabbricati Comune di GENOVA (Codice: D969Q)

Sezione di GENOVA (Provincia di GENOVA) Catasto Fabbricati Sez. Urb.: GEA Foglio: 81 Particella: 36 Sub.: 56 – Categoria C2 – Classe 5 – Consistenza: 25 [m2], Superficie 33 [m2] – Rendita Euro 82,43 – indirizzo: GENOVA – Via Antonio GRAMSCI n.1 piano S1, interno A Confini: Area condominiale, altra unità immobiliare, distacco. Regolarità edilizia e urbanistica: si rinvia alla perizia Conformità catastale: si rinvia alla perizia

Vincoli: si rinvia alla perizia Stato di possesso: libera da cose e persone

PREZZO BASE D’ASTA LOTTO UNO: EURO 5.628,00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE CARTACEE

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato avv. Laura Drakulic sito in Chiavari Via Nino Bixio 19/24 entro le ore 12,00 del giorno 12/11/2019 previo appuntamento (tel. 0185324504 / 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it). All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 503/2017“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita e pertanto entro le ore 12.00 del 12/11/2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale http:// venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto intestato alla procedura Proc. Esec. Imm. Trib. Ge 503/2017 le cui coordinate sono: IBAN IT06Y0100501400000000008511 con la seguente causale: “TRIB. GE RGE 503/2017 versamento cauzione offerta telematica”.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: – pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia oltre che siti internet astegiudiziarie.it, www.genova.ogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it,–

www.cambiocasa.it e sitigestiti dalla A. Manzoni e C. S.p.a. alla quale si fa espresso rinvio

Per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SOVEMO S.R.L. C.so Europa n. 139 – 16121 Genova (tel 010 5299253 – fax 010 9998695 – mail: genova@sovemo.com ; sovemoge@legalmail.it)

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.