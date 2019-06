TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 498/2017

Il professionista Dott.ssa Angela Alessio con studio in Genova, Piazza Sturla 2/1, avvisa che il giorno 22/07/2019 ore 12.30 presso il Tribunale di Genova – Aula 46 – piano III, si procederà alla vendita senza incanto, del seguente immobile così distinti:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO in Comune di Genova, Via Celesia 49/1 piena proprietà di appartamento di 96 mq sito al piano 1 N.C.E.U. alla Sez. RIV al Foglio 33 – Part. 72- sub. 18 – zona censuaria 4 – piano primo – cat. A/4 – classe 5 – vani 6 – rendita catastale € 449,32. L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno, bagno, cucina, tre camere ed un quarto locale privo di finestra, riscaldamento autonomo. Stato di occupazione dell’immobile: libero. Coerenze: L’appartamento partendo da nord e procedendo in senso orario confina tramite muri in comunione con vano scale, tramite muri in comunione con appartamento civico 51, tramite muri perimetrali con distacco fronte est, tramite muri in comunione con appartamento di altro civico; tramite muri perimetrali con Via Celesia.

PREZZO BASE DI € 32.287,50

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 24.216,00

MISURA MINIMA DEL RIALZO È PARI AD EURO 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerta di acquisto deve essere presentata, previo appuntamento tel 010 4554298, entro le ore 12:00 del 19/07/2019, presso lo studio del professionista delegata Dott.ssa Angela Alessio con studio in Genova, Piazza Sturla 2/1. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale intestato a “Tribunale di Genova – R.G.E. 498/2017” di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT52G0617501418000001588880 Banca Carige con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE seguito dal numero e dall’anno della procedura esecutiva immobiliare con indicato un “nome di fantasia”. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il professionista delegato Dott.ssa Angela Alessio con studio in Genova, Piazza Sturla 2/1, tel. 010 4554298 . Per visionare gli immobili contattare il custode giudiziario SO.VE.MO. S.r.l. al seguente recapito telefonico: 0105299252 oppure anche tramite il portale delle vendite pubbliche

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.