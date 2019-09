R.G.E. 450/2017

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

I° AVVISO DI VENDITA TELEMATICA

CON MODALITÀ SINCRONA MISTA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 450/2017 R.G.E.

Il professionista Avv. Elio Sbisà con studio in Genova, Via G. Macaggi 18/8,avvisa che il 30/10/2019 ore 15.00 presso l’aula n. 46 al 3° piano del Tribunale di Genova si terrà la vendita con modalità telematica sincrona a partecipazione mista dei compendi pignorati di seguito descritti:

LOTTO UNICO :

Piena proprietà di appartamento ad uso abitazione in Comune di Genova, Via Voltri 11, int. 11 di superficie lorda 91,10 mq, superficie catastale di 89 mq. Certificazione energetica : Indice di Prestazione Energetica Globale 164,01 kWh/mq anno. Classe energetica G. Dati catastali: unità immobiliare censita al N.C.E.U. del predetto Comune alla sez. urb. VOL, fg. 32, part. 353, sub. 17, cat. A/3, classe 3, cons. 5,5 vani. Rendita catastale 468,68 euro.

Stato di possesso: è già stato emesso ordine di liberazione degli immobili il 29/05/2019.

PREZZO BASE: 140.900,00 EURO.

SARANNO RITENUTE COMUNQUE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 105.675,00

MISURA MINIMA DEI RILANCI 1.000 EURO

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in busta chiusa ed in regola con la marca da bollo, previo appuntamento al n. 3395666960 presso lo Studio del Professionista Delegato Avv. Elio Sbisà con studio in Genova, Via G. Macaggi 18/8, entro le ore 12:30 del giorno 28/10/2019. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato al “ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 450/2017”, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12:30 del giorno 28/10/2019 mediante invio all’indirizzo di PEC del Ministero: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://vendite pubbliche.giustizia.it. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 10% del prezzo offerto. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto intestato a “ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 450/2017” le cui coordinate sono IBAN IT26V0326801400052378390990 con la seguente causale: “Proc. Es. Imm. 450/2017 RGE” con indicato un “nome di fantasia”.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell’ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul “Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia”, e, unitamente all’ordinanza e alla perizia di stima, su www.astegiudiziarie.it, Genova Oggi notizie, www.tribunaliitaliani.it, Cambio Casa, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.