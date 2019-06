TRIBUNALE DI GENOVA

AVVISO DI VENDITA

(PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N°449/16)

L’Avv. Andrea Bach con Studio in Genova, Via XXV Aprile 4/5, (tel. 347-2103679 – mail andrea.bach@hotmail.it) delegato dal Giudice dell’esecuzione ex art. 591 bis c.p.c., AVVISA che il giorno 19 Settembre 2019 alle ore 15,00 presso il Tribunale di Genova, Piano III° Aula n. 46, si terrà la vendita con modalità telematica sincrona a partecipazione mista del seguente bene:

LOTTO 2°: piena proprietà di posto auto scoperto in Comune di Genova, in prossimità del civico 17 di Via Monte Sei Busi, distinto con il n.2, al piano terra e accessibile previa apertura sbarra automatica, descritto al Catasto Fabbricati di Genova – Sez. RIV – Foglio 26 – Mappale 1886, Subalterno 3, Categoria C/6, Classe 1, mq.14 – rendita Euro 54,95. Stato di occupazione: il posto auto risulta nella disponibilità dell’esecutata.

PREZZO BASE: EURO 4.725,00

OFFERTA MINIMA: EURO 3.543,00

RILANCIO MINIMO DI GARA: EURO 500,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in busta chiusa ed in regola con la marca da bollo, previa comunicazione al delegato telefonando al n. tel. 347-2103679 presso lo Studio del Professionista Delegato Avv. Andrea Bach sito in Genova Via XXV Aprile 4/5, entro le ore 12:00 del giorno 18 Settembre 2019. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato al “Trib. Genova Proc.Es. 449/16“, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’offerente dovrà versare anticipatamente una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente c/o Unipol Banca intestato a Tribunale di Genova Proc. Es.n. 449/2016 al seguente IBAN: IT73 A031 2701 4010 0000 0001 909. Il bonifico, con causale “Tribunale di Genova Proc. Es. n. 449/16 cauzione Euro…” dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito della somma abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza fissata per la vendita telematica.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell’ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul “Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia”, e, unitamente all’ordinanza e alla perizia di stima, su www.astegiudiziarie.it, Genova Oggi notizie, www.tribunaliitaliani.it, Cambio Casa, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Per informazioni e per concordare la visita dell’immobile contattare il Custode So.ve.mo. Immobiliare al tel n. 010-5299253 o su www.sovemo.com. o all’indirizzo mail immobiliare@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.