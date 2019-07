R.G.E. 4353/2018

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

VII SEZIONE

GIUDIZIO DI DIVISIONE R.G. 4353/2018

II° AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta Avv. Cristina Carena, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13, tel. 010541263 / fax 010541267, e-mail: cristina.carena@sla-ap.it, delegata alle operazioni di vendita ex art. 591 bis CPC nel giudizio in epigrafe, con provvedimento 7/12/18 dell’Ill.mo Giudice Dott. Rosario Ammendolia avvisa che il giorno 15/10/2019 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, Piano III, Aula 44, Piazza Portoria 1, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto e l’eventuale gara fra gli offerenti, ai sensi degli artt. 571 e seguenti CPC, dei beni pignorati, come di seguito identificati.

LOTTO UNICO: piena proprietà di immobili in Genova, Via E. Salgari, civico 491:

A) appartamento interno 11, posto al piano primo (secondo fuori terra), composto da: ingresso, salotto, cucina, disimpegno, bagno, due camere, poggiolo e ampio giardino esterno; censito al NCEU del Comune di Genova, Sez. PEG, Fg. 41, Map. 1749, sub. 100, Cat. A/2, cl. 1, vani 4,5 R.C. €. 685,60; APE n. 5010 del 7/02/18 – Cl. Ener. “F” – EPgl,nren 149,44 kWh/mqanno.

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 99.000,00

IN CASO DI GARA FRA GLI OFFERENTI: RILANCIO MINIMO € 2.000,00.

B) posto auto scoperto n. 73, posto al piano terra, nel piazzale antistante lo stabile in Via E. Salgari civ. 491; censito al NCEU del Comune di Genova, Sez. PEG, Fg. 41, Map. 1749, sub. 130, Cat. C/6, cl. 1, mq. 13,00 R.C. €. 77,88;

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 12.750,00

IN CASO DI GARA FRA GLI OFFERENTI: RILANCIO MINIMO € 1.000,00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, dal lunedì al venerdì (previo appuntamento telefonico), in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Cristina Carena, in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010/541263) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la vendita, pena l’inefficacia delle offerte medesime. Allegati alle offerte assegno circolare non trasferibile intestato a “Giudizio di Divisione R.G. 4353/2018”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente; assegno circolare non trasferibile intestato a “Giudizio di Divisione R.G. 4353/2018”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese.

La relazione di stima è disponibile sui siti: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it e https://www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/.

Per maggiori informazioni rivolgersi, inoltre, al Custode Giudiziario, Sovemo S.r.l., con sede in Genova Corso Europa 139 (tel. 0105299253 – email: genova@sovemo.com).

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.