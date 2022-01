R.G.E. 43/2016

Esecuzione Immobiliare

R.G.E. n. 43/2016

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il sottoscritta Avv. Andrea Cosenza, con studio in Genova via Palmaria, 9 / 4, professionista Delegato alla vendita nella procedura esecutiva in epigrafe avvisa che il giorno 22 Marzo 2022 alle ore 14,00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano III sarà posta in vendita senza incanto

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNO:

immobile sito in Comune di Arenzano, in Piazza Camilla Golgi,civico 25-26 piano primo sottostrada, int. 1 a destinazione negozio del la superficie catastale di mq. 129,00 censito al Catasto Urbano del Comune di Arenzano: Fg. 20 mapp. 862 sub. 47 categ. C/1 cl. 6 – mq. 113,00 – Rendita catastale€. 6005,21

– prezzo base asta € 54.000,00



Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 21 Marzo 2022 previo appuntamento. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova -Fallimento Elettrocasa srl 43/2016”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai seguenti indirizzi: https://pvp.giustizia.it, https://venditepubbliche.giustizia.it; http://portelevenditepubbliche.giustizia.it.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: dott. Andrea Cosenza al n°010.570.48.05; e-mail: andrea.cosenza@libero.it – andrea.cosenza@larniapec.it,

Per ogni altro aspetto qui non disposto trova applicazione il regolamento disposto per la vendita cartacea.