R.G.E. 404/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA (3)

L’Avv. Federico Mallucci professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell’Esecuzione Dott. Bonino con ordinanza del 09/01/2018 nella procedura n. RGEs 404/17,

AVVISA

che il giorno 27/11/2019 ore 12:00 presso il Tribunale di Genova – Piazza Portoria 1 – Piano III – Aula n. 46, si terrà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista del

LOTTO UNICO

Piena proprietà di villetta unifamiliare ed appezzamento di terreno in Castiglione Chiavarese Via Nostra Signora della Guardia 49/1: a) NCEU Foglio 8 Mapp. 281/3 Cat. A/7 Classe U Vani 11 Superficie Catastale mq 177, escluse aree scoperte mq 169, rendita catastale Euro 1.306,64; b) NCT Foglio 8 Mapp. 236 castagneto da frutto Cl. 3 mq 2.430 r.d. Euro 2,38 r.a. Euro 0,38; c) NCT Foglio 8 Mapp. 260 castagneto da frutto Cl. 4 mq 13.040 r.d. Euro 6,06 r.a. Euro 2,02; d) NCT Foglio 8 Mapp. 261 prato Cl. 1 mq 1.560 r.d. Euro 3,63 r.a. Euro 6,04.

PREZZO BASE D’ASTA: EURO 159.188,00,

OFFERTA MINIMA EURO 119.391,00

RILANCIO EURO 2.000,00.

Offerte cartacee: da depositare presso lo studio del professionista delegato Avv. Federico Mallucci in Chiavari Via Ravaschieri n. 19, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/11/2019, con allegato assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, pari al 10% del prezzo offerto e altro assegno circolare non trasferibile, a titolo di fondo spese, pari al 15% del prezzo offerto.

Offerte telematiche : devono pervenire dai presentatori dell’offerta mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/11/2019. Per essere ammesso alla vendita telematica, ciascun offerente deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e del versamento del fondo spese

Il presente è un estratto dell’avviso disponibile in forma integrale sui siti www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it nonché sul sito del Tribunale di Genova da cui è possibile scaricare anche copia della perizia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il professionista delegato alla vendita e custode Avv. Federico Mallucci al numero telefonico 0185 307675 – email: avvfedericomallucci@gmail.com.

Chiavari, 18/09/2019

Il Professionista Delegato Avv. Federico Mallucci