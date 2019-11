TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 396/2017

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE IN MODALITÀ SINCRONA MISTA

Il delegato Avv. Marco D’Annunzio avvisa che il giorno 10/01/2020 alle ore 15:00 presso il Tribunale di Genova, piano 3°, aula 46, avrà luogo la vendita senza incanto del seguente bene:

LOTTO UNICO: Piena proprietà dell’immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Genova (GE), Via Sebastiano Biagini, civico n. 2, interno n. 9, posto al piano quinto, di vani catastali 6,5 composto da: entrata, cucina, n. 3 camere, bagno, disimpegno, ripostiglio e corridoio per un totale di circa 76,00 mq netti.

PREZZO BASE: EURO 32.400,00.

SARANNO COMUNQUE CONSIDERATE VALIDE LE OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 24.300,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.G.E. N. 396/17” allegato all’offerta cartacea.

Offerta minima in aumento € 2.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate, previo appuntamento, presso lo studio del professionista delegato, sito in Genova, Salita Salvatore Viale, civico n. 5, interno 2, scala sinistra, entro le ore 12:00 del giorno 09/01/2020.

Le offerte telematiche dovranno essere depositate secondo modalità e termini meglio descritti nell’Avviso di Vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli, nonché modalità di presentazione delle offerte cartacee e telematiche, consultare Avviso di Vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it e www.ogginotizie.it. Il Tribunale non si avvale di mediatori, nessun compenso per mediazione deve essere corrisposto ad Agenzie Immobiliari.

Per informazioni contattare il custode giudiziario SO.VE.MO. Srl al n. 010/5299253.