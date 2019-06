TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. 380/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Laura Drakulic avvisa che il giorno 18 settembre 2019 alle ore 09.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3° – postazione B -, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Genova (Genova) delegazione Sampierdarena, Via Walter Fillak civico 66 interno 3 piano terreno (rialzato), della consistenza catastale di tre vani e mezzo, avente superficie lorda di mq. 60,00. L’unità immobiliare è composta da ingresso/soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno.

DATI CATASTALI:

Identificato al Catasto Fabbricati Comune di Genova, Sez. SAM, Foglio 43, mappale 4, sub 33, Zona Cens. 3, Categoria A/4, Classe 4, Consistenza vani 3,5 , Superficie Catastale 62, Rendita Euro 253,06

PREZZO BASE: EURO 42.752,00 (QUARANTADUEMILASETTECENTOCINQUANTADUE/00)

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, OFFERTE NON INFERIORI AD: EURO 32.064,00 (TRENTADUEMILASESSANTAQUATTRO/00)

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa e in bollo da 16 €, senza alcun segno di riconoscimento, presso lo Studio del Delegato, Avv. Laura Drakulic, entro le ore 12,00, del 17 settembre 2019 previo appuntamento telefonico allo 0185324504.

All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Procedura Esecutiva n° 380/2018”, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita e dell’incanto sono regolate dalle “Disposizioni generali in materia di vendite immobiliari” allegate al presente avviso di vendita. Per le inserzioni vengono designati: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.genovaogginotizie.it; www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it e

www.astegiudiziarie.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.