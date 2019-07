R.G.E. 3655/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

Divisione giudiziale n.3655/2018 R.G.

II avviso di vendita

Il delegato Dott. Eugenio Gaeta con studio in Genova, Corso Torino 4/3, avvisa che il giorno 30/09/2019 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 44, piano 3°, avrà luogo la vendita con incanto dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà di appartamento in Rapallo (GE), Via G. Mameli 104 interno 6 sc. B, secondo piano, al NCEU del Comune di Rapallo (GE) foglio 36, mapp. 26, sub.38, z.c.1, cat. A/2, cl.4, consistenza 4 vani, 63 mq. superficie catastale e totale escluse aree scoperte 61 mq., r.c. € 1.012,26, occupato senza titolo.

PREZZO BASE: EURO 61.125,00

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE OFFERTE INFERIORI DI OLTRE UN QUARTO RISPETTO AL PREZZO BASE PARI AD € 45.843,75.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, in bollo da € 16,00, che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del 27/09/2019, previo appuntamento telefonico allo 010.564526 e dovranno contenere a pena di inefficacia due assegni circolari non trasferibili intestati a: “Tribunale di Genova c/o E. Gaeta Div. Giudiz. 3655/18” uno cauzione 10%, l’altro spese 15% dell’offerta.

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.