TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 360/2017

II AVVISO DI VENDITA

Il giorno 28/02/2019 ore 14.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, Piano 3, si svolgerà la VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA senza incanto del seguente immobile:

LOTTO UNICO: Piena ed esclusiva proprietà dell’unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano terzo del fabbricato sito in Genova, Via Santa Maria di Castello civico 22, interno 13, scala B, vani 4,5, mq. 82 lordi circa, r.c. € 325,37.

PREZZO BASE: EURO 67.650,00

Consultare relazione peritale sul sito.

Le offerte cartacee, da presentarsi in busta chiusa e in bollo presso lo studio del delegato (previo appuntamento) entro le ore 12:00 del giorno 26/02/2019 dovranno contenere, a pena di inefficacia, due assegni circolari non trasferibili intestati a “Esec. Imm.re RGE 360/2017” di cui il primo a titolo di cauzione, pari al 10% dell’offerta, e il secondo a titolo di deposito spese, pari al 15% dell’offerta.

Le offerte telematiche, sottoscritte con firma digitale a pena d’inammissibilità, devono essere presentate tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, e, a titolo di fondo spese, una somma pari al 15% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifici bancari sul conto corrente IBAN IT98U0303201400010000126402, da effettuarsi in modo tale che l’accredito delle somme risulti visibile sul conto corrente intestato alla procedura almeno due giorni feriali precedenti alla data

fissata per la vendita telematica.

Non saranno considerate valide offerte inferiori di un quarto al prezzo base e le offerte valide inferiori al prezzo base saranno prese in considerazione solo se non vi siano altre offerte e se il

delegato riterrà che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell’ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul “Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia”, e, unitamente all’ordinanza e alla perizia di stima, su www.astegiudiziarie.it, Genova Oggi notizie, www.tribunaliitaliani.it,

Per informazioni Avv. Marino Farnè 0105451813

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.