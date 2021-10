TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 346/2019+535/2019

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il delegato Avv. Alessandra Boccardo, con studio in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/8 avvisa che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la vendita del bene immobile sopra descritto e fissa la vendita per il giorno 7 dicembre 2021, ore 15,00 e seguenti presso l’aula 46 posta al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Genova, sito in Genova, Piazza Portoria 1 avrà luogo la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile:

LOTTO UNICO: Piena proprietà dell’appartamento ubicato a Genova, Via del Capriolo civ.5, scala D, interno 11, piano quarto.

L’appartamento è composto da 4,5 vani così ripartiti: – una zona di ingresso che funge da zona di distribuzione verso le altre zone dell’alloggio- due camere da letto – un bagno – una cucina.

Superficie convenzionale complessiva: mq 73,84 mq

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto fabbricati del Comune di Genova, sez. GED, foglio 38, Part. 852, Sub. 14, Categoria A3, classe 3, superficie catastale totale 73 mq, totale escluse aree scoperte 72 mq, rendita € 639,12, indirizzo catastale: Via del Capriolo, n. 5. piano 4, interno 11, scala d. Il tutto salvo errori e/o omissioni.

Confini: Nord-Est: interno 10-scala destra, distacco; Sud-Est: distacco; Sud-Ovest: interno 8-scala sinistra-civico 5; Nord-Ovest: vano scala, distacco; Sopra: interno 13; Sotto:interno 9.

Tale immobile risulta munito della certificazione energetica 07201831434 valida fino al 03/09/2028.

Stato di occupazione : risulta essere libero.

Prezzo base: Euro 58.600,00 (cinquantottomilaseicento/00).

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base d’asta e quindi non inferiori ad € 43.950,00 (come da condizioni sotto riportate).

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato (dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al numero 010/8370146) posto in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/8, entro le ore 12,00 di DUE giorni feriali (con l’esclusione del sabato e della domenica e quindi entro il 03/12/2021) precedenti l’udienza fissata per la vendita.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare, intestato al “Tribunale di Genova – r.g.e. 346/2019”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; è escluso ogni pagamento in forma telematica.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’avviso di vendita.