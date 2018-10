R.G.E. 324/2017

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G.E. N. 324/2017

AVVISO DI VENDITA

Vendita telematica sincrona a partecipazione mista 12 dicembre 2018 ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, piano III aula 46,

Piena proprietà di unità immobiliare sita nel Comune di Genova, via Paolo Reti, civico 21 interno 5; piano terzo, altezza interna pari a mt. 3.10, composto da: ingresso alla genovese, soggiorno, n. 1 balcone (soggiorno), n.1 servizio igienico, cucina, n. 2 camere, ripostiglio.

PREZZO BASE D’ASTA: EURO 52.500,00

RILANCIO MINIMO FISSATO IN EURO 1.000,00.

Non saranno considerate valide offerte inferiori di un quarto al prezzo di cui sopra e le

offerte valide inferiori al prezzo saranno prese in considerazione solo se non vi saranno altre offerte e se il delegato riterrà che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore.

IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO ALLE AGENZIE IMMOBILIARI.

Per visionare il bene telefonare al custode giudiziario So.Ve.Mo. s.r.l. – Istituto Vendite Giudiziarie, il lunedì ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, tel. n. 010 8936108.