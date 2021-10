R.G.E. 21/18

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARIPROCEDURA

ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 21/18 R.G.ES.

G.E.: DOTT. SSA CHIARA CUTOLO

Il delegato avv Massimo Lospinoso avvisa che il giorno 31.01.2022 a partire dalle ore 16,30 e per i successivi 5 giorni lavorativi ( con esclusione del sabato e della domenica) si terrà la vendita senza incanto ai sensi dell’art. 571 c.p.c. con modalità esclusivamente telematica ed eventuale gara telematica asincrona dei beni sotto indicati:

LOTTO 1:

proprietà superficiaria per l’intero alla via Brindisi n. 11 dell’unità immobiliare ubicata nel Comune di Gravina in Puglia (BA) che si compone di un immobile ad uso ufficio con annesso bagno e ripostiglio sito al primo piano ed avente accesso dal portone ( scala B) ubicato nella parte antistante del fabbricato denominato corpo A rispetto alla via Archimede e con ulteriori accessi dalla prospiciente via Pitagora e dal viale Einaudi.

La superficie totale lorda sviluppata coperta è pari a circa 120 mq.

PREZZO BASE: € 50.606,25 ( EURO CINQUANTAMILASEICENTOSEI/VENTICINQUE).

OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: € 37.954,69 ( EURO TRENTASETTEMILANOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/SESSANTANOVE);

RILANCIO MINIMO: € 500,00 ( EURO CINQUECENTO).

Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica tramite il modulo Web “ Offerta telematica “ del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul PVP ( Portale Vendite Pubbliche)

Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Delegato alla Vendita avv. Massimo Lospinoso ( tel. 3475450249, maxlospinoso@yahoo.it ).