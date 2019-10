TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N° 261/2017 R.G.E.

III AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA

AI SENSI ARTT. 490,570 E 591 BIS C.P.C.

Il professionista Dott.ssa Laura Benedettini con studio in Genova, Via Fieschi 3/20, telefono 010 589706 , laura.benedettini@pec.it , avvisa che il giorno martedì 19/12/2019 ORE 15.00 presso presso la sala aste telematiche n.46 del Tribunale di Genova, si terrà la vendita senza incanto con modalità telematica sincrona mista del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO

Unità immobiliare a destinazione residenziale sita nel Comune di Genova, Via San Pier D’Arena civico 21, scala A, interno 2, censita al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana SAM, foglio 41, mappale 294, subalterno 19, cat. A/4, Classe 5, consistenza 3,5 vani, rendita catastale € 298,25. L’appartamento in esame, posto al secondo piano, è composto da una saletta d’ingresso/soggiorno, una camera da letto matrimoniale, la cucina, un piccolo bagno, un vano privo di finestra ed una dispensa. L’impianto di riscaldamento è autonomo a termosifoni, con produzione anche di acqua calda sanitaria. L’edificio in cui è ubicato l’appartamento si sviluppa su quattro piani fuori terra e mansarda; il piano terra è adibito ad uso negozi/magazzini mentre gli altri sono adibiti a residenza in Condominio.

PREZZO BASE : € 20.812,50

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 18/12/2019 (previo appuntamento). All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Procedura Esecutiva Imm.re R.G.E. 261/2017”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, ed un assegno circolare non trasferibile intestato a “Procedura Esecutiva Imm.re R.G.E. 261/2017”, per un importo pari al 15 % del prezzo offerto, a titolo di fondo spese. Escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le entro le ore 12,00 del giorno 18/12/2019 , mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http:// venditepubbliche.giustizia.it. Gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.astetelematiche.it. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e del fondo spese. L’offerente dovrà versare anticipatamente, con due distinti bonifici sul conto corrente iban IT 59 Y 03032 01400 010000011186 intestato a Procedura Esecutiva RIF. N.261/2017, un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione con causale “Procedura Esecutiva imm.re R.G.E. 261/2017 lotto unico versamento cauzione” ed un importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di fondo spese con causale “Procedura Esecutiva imm.re R.G.E. 261/2017 lotto unico versamento fondo spese”.

I bonifici dovranno essere effettuati in tempo utile per risultare accreditati sul conto corrente indicato entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il presente avviso sarà reso pubblico, giusto quanto disposto nell’ordinanza di delega del 20.06.2018, mediante i seguenti adempimenti, da eseguirsi a cura del delegato e a spese del creditore procedente almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte relative alla vendita: pubblici avvisi, a cura del Delegato, ai sensi dell’art. 570 c.p.c. ; pubblicazione su “Portale delle Vendite Pubbliche”, unitamente all’ordinanza di delega ed alla perizia di stima; pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Genova, unitamente all’ordinanza di delega ed alla perizia di stima; inserimento sul sito internet www.astetelematiche.it ; inserimento sui seguenti siti internet: www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it ; inserimento sui siti gestiti da Manzoni & C. spa (www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it)

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: So.Ve.Mo. s.r.l., tel. 0105299253, fax 0109998695, e-mail: immobiliare@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.