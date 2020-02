R.G.E. 244/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

G.E. DOTT.SSA ADA LUCCA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 244/2016

IV° AVVISO DI VENDITA TELEMATICA

CON MODALITA’ SINCRONA MISTA

Il sottoscritto Avv. Alessandra Boccardo, con studio in Genova, via Santi Giacomo e Filippo 19/8, nominata delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. dell’immobile ad oggetto della procedura esecutiva imm. n. 244/2016, avvisa che il giorno 16/04/2020 ore 17.00 e seguenti in Genova, Piazza Portoria 1, presso l’aula 46 del terzo piano del Palazzo di Giustizia di Genova, sarà posta in vendita secondo la modalità telematica sincrona a partecipazione mista la piena proprietà del seguente bene immobile come di seguito distinto, e precisamente:

LOTTO UNICO: Piena proprietà della seguente unità immobiliare: Immobile sito in Montoggio (Ge), località Creto, civ. 23, posto al primo piano (secondo fuori terra), distinto con l’interno n° 7, e composto da: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere e bagno, poggiolo (mq. 6,60). Totale 5 vani catastali. L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati Comune di Montoggio (GE), con i seguenti dati: foglio 66, mappale 902, sub. 10, categ. A/2, classe 2°, vani 5, rendita catastale €516,46, superficie catastale 58 mq, totale escluse aree scoperte 56 mq; il tutto salvo errori e/o omissioni. Confini: da Nord procedendo in senso orario: appartamento int. 4, corridoio condominiale e vano scala, appartamento int. 1, distacco e appartamento int. 6 Tale immobile risulta munito dell’attestato di certificazione energetica n. 07201717350 del 28/04/17 allegato alla relazione di stima cui si rimanda. Stato di occupazione: l’immobile risulta libero.

PREZZO BASE: LOTTO UNICO €16.875,00.

AI SENSI DI LEGGE, NON SONO EFFICACI OFFERTE INFERIORI DI OLTRE UN QUARTO RISPETTO AL PREZZO BASE (ART. 571 C.P.C.).

IN PRESENZA DI PIÙ OFFERTE (SIANO ESSE CARTACEE E/O TELEMATICHE), AI SENSI DELL’ART. 573 C.P.C., VERRÀ EFFETTUATA UNA GARA FRA TUTTI GLI OFFERENTI SULLA BASE DELL’OFFERTA PIÙ ALTA CON UN RILANCIO MINIMO IN AUMENTO FISSATO IN € 1.000,00 (MILLE/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA CON MODALITÀ CARTACEA

L’offerta di acquisto, redatta in bollo da € 16,00, dovrà essere presentata in busta chiusa presso lo Studio del Professionista Delegato, Avv. Alessandra Boccardo, sito in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/8, entro le ore 12,30 del 14/04/2020, previo appuntamento telefonico al numero 010/8370146. All’offerta deve essere, altresì, allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a Procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Genova n° 244/2016, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione; è precluso ogni pagamento in forma diversa anche telematico.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IN FORMA TELEMATICA

Chi formula l’offerta con modalità telematica partecipa alla gara on line previa registrazione al sito del Gestore della vendita www.fallcoaste.it. L’offerta di acquisto per la vendita telematiche – deve pervenire entro le ore 12,30 di due giorni feriali precedenti l’udienza fissata per la vendita – deve essere compilata tramite il modulo web “Offerta telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare alla vendita, a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it e sul portale www.fallcoaste.it. All’offerta telematica dovrà essere, altresì, allegata copia della contabile di versamento della cauzione pari al 10% del prezzo offerto mediante bonifico sul conto corrente bancario aperto presso UNIPOL BANCA intestato a Tribunale di Genova – “Proc. es. 244/2016″ IBAN “IT 93 O 031 2701 4010 0000 000 1878”, indicando quale causale “Versamento cauzione es. imm. N. 244/2016”.

NOTA BENE: Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto corrente, i l suindicato bonifico dovrà essere disposto tempestivamente e in modo tale che l’accredito delle somme risulti visibile sul conto corrente intestato alla procedura almeno 2 (DUE) giorni feriali precedenti alla data fissata per l’udienza di vendita.

Il presente avviso di vendita verrà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti: Pubblicazione su Portale delle vendite pubbliche; inserimento, unitamente alla relazione di stima e all’ordinanza di delega del Giudice delle esecuzioni, almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte sui siti internet astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it e www.genovaogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it.

Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio pignorato contattando il custode giudiziario SOVEMO Srl con sede in C.so Europa 139 Genova tel. 010/5299253 Fax 010/5299252; E-mail immobiliare@sovemo.com e visitegenova@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.