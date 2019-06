R.G.E. 217/2018 – lotto due

TRIBUNALE DI GENOVA

III AVVISO DI VENDITA

(PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N°217/18)

L’Avv. Andrea Bach con Studio in Genova, Via XXV Aprile 4/5, (tel. 347-2103679 – mail andrea.bach@hotmail.it) delegato dal Giudice dell’esecuzione ex art. 591 bis c.p.c., avvisa che il giorno 17/09/2019 ORE 14.30 presso il Tribunale di Genova, Piano III° Aula n. 46, si terrà la vendita con modalità telematica sincrona a partecipazione mista, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c., nonché in base al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32.

Si procederà quindi all’apertura delle buste sia cartacee che telematiche relative alle offerte per l’acquisto senza incanto del seguente bene immobile:

LOTTO 2°: nuda proprietà di immobile in Comune di Genova, Vico Barnabiti civico n.3, appartamento segnato con il numero interno 8 posto al piano terzo, con annessa cantina distinta al n. 8 posta al piano interrato, gravato da diritto di abitazione ex Art.540 c.c. a favore della madre dell’esecutato, descritto al Catasto Fabbricati di Genova – Sez. GEC – Foglio 13 – Mappale 234, Subalterno 8, z.c. 1, Categoria A/1, Classe 2, vani 10 – superficie catastale mq.244 – rendita Euro 2.917,98.

Stato di occupazione: risulta occupato dalla madre dell’esecutato

PREZZO BASE: EURO 163.743,75

RILANCIO MINIMO DI GARA: EURO 2.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta deve essere presentata in busta chiusa, senza alcuna indicazione all’esterno della stessa, anche da soggetto diverso dall’offerente, presso lo Studio del delegato Avv. Andrea Bach con Studio in Genova, Via XXV Aprile 4/5, entro le ore 12,00 del giorno 16/09/2019, previa comunicazione al delegato telefonando al n. tel. 347-2103679. All’offerta dovrà essere allegato l’indicazione, unitamente al relativo deposito, della cauzione pari almeno al 10% del prezzo offerto con assegno circolare intestato a “Trib. Genova Es.Imm. 217/18”.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche. L’offerente dovrà versare anticipatamente una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente c/o Banco di Sardegna Spa intestato a Tribunale di Genova Es. Im. 217/18 – IBAN: IT37V0101501400000070683012. Il bonifico, con causale “Tribunale di Genova Es. Im. 217/18 cauzione Euro……” dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito della somma abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza fissata per la vendita telematica.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell’ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul “Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia”, e, unitamente all’ordinanza e alla perizia di stima, su www.astegiudiziarie.it (oltre alla pubblicità aggiuntiva porta a porta nel vicinato con comunicazione nelle cassette delle lettere), www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Per informazioni e per concordare la visita dell’immobile contattare il Custode So.ve.mo. Immobiliare al tel n. 010-5299253 o su www.sovemo.com. o all’indirizzo mail immobiliare@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.