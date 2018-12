TRIBUNALE DI GENOVA

II AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

ESECUZIONE N. 189/2016 R.G..ES.

Professionista delegato alla vendita e custode dell’intero compendio immobiliare pignorato: Avv. Marco Delucchi Baroni– con studio in 16043 CHIAVARI (GE), C.so Gianelli 12/7-8 TEL 0185/36.39.98 FAX 0185/320.669 – e-mail info@avvocatichiavari.it – e-mail PEC: avvmarcodelucchibaroni@cnfpec.it, avvisa che il giorno 12.02.2019 alle ore 14,30, nanti al sottoscritto professionista delegato alle operazioni di vendita, presso il Tribunale di Genova, aula n. 46 piano 3, si terrà la vendita senza incanto ai sensi degli artt. 570 e segg c.p.c. del

LOTTO UNICO Piena proprietà dell’unità immobiliare a destinazione residenziale sita nel Comune di Moneglia (GE), in Località Crovetta vicino al civ. 6A. L’unità immobiliare è censita al N.C.E.U. del Comune di MONEGLIA (Codice: F354R), Provincia di GENOVA, Sezione Urbana -, foglio 13, mappale 2199, sub -, LOCALITA’ CROVETTA – piano T – 1°, Zona Cens. -, Categ. A/3, classe 3, vani 4,5, Superficie Catastale: Totale: 66 mq. – Totale escluse aree scoperte: 54 mq.; Rendita Catastale Euro 557,77. Si precisa che l’area su cui insiste il fabbricato, unitamente a quella ad esso pertinenziale, risulta, altresì, distinta nel Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 13 come segue: mappale 2199, ente urbano – Ha 0.02.13. L’immobile risulta: libero da cose e persone. L’immobile NON è dotato di Attestato Prestazione Energetica, da redigere a fine lavori.

LOTTO UNICO: PREZZO BASE €195.000,00 =

OFFERTA MINIMA: € 146.250,00;

RILANCIO IN CASO DI GARA: € 2.000,00

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Procedura esecutiva n. 189/2016”. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato Avv. Marco Delucchi Baroni, sito in CHIAVARI (GE), C.so Gianelli 12/7, entro le ore 12:00 del giorno 11/02/2019). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet “www.cambiocasa.it”, “www.immobiliare.it”, “www.entietribunali.it”, “www.genova.repubblica.it”, “www.astegiudiziarie.it”, “www.genova.ogginotizie.it” e “www.tribunaliitaliani.it”

Per maggiori informazioni, previo appuntamento, rivolgersi presso lo studio dell’Avv. Marco Delucchi Baroni in 16043 CHIAVARI (GE), C.so Gianelli 12/7-8 TEL 0185/36.39.98 FAX 0185/320.669 – e-mail info@avvocatichiavari.it – e-mail PEC: avvmarcodelucchibaroni@cnfpec.it.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.