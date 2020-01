TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 153/2019

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il Delegato Avv. Massimo Molinari, con studio in 16121 Genova – Via Fieschi n.3/1 , AVVISA che il giorno 29/04/2020 dalle ore 9:30 alle ore 10:00 presso l’Aula n.46, postazione A presso il Tribunale di Genova, piano III aula 46, saranno posti in vendita telematica sincronica a partecipazione mista il seguente immobile:

LOTTO UNICO:

Quota pari a 1/1 del diritto di usufrutto dell’appartamento: Unità immobiliare sita nel Comune di Genova (GE) CAP 16100, Via Tortosa n.8 int.7 sc. B individuata nelle mappe e nei registri catastali come segue: Sez. di Genova, Sez. Urb. GED, Foglio 37, particella 137, Sub. 36, Cat A/4, classe 5, vani 4, S.T. 62 mq, R.C. € 402,84

PREZZO BASE: EURO 13.500,00= (TREDICIMILACINQUECENTO/00).

OFFERTA MINIMA: EURO 10.125,00= (DIECIMILACENTOVENTICINQUE/00).

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro le ore 12,00 del giorno 28/04/2020, presso lo studio del professionista delegato Avv.to Massimo Molinari in Genova, Via Fieschi n.3/1

Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, secondo la modalità in seguito indicata. Si precisa che, nei casi ammessi di versamento della cauzione tramite bonifico bancario, lo stesso dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E sul sito internet del Tribunale di Genova e sui siti internet www.astegiudiziarie.it; www.cambiocasa.it; www.genovaogginotizie.it ; www.entietribunali.it www.genova.repubblica.it

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode, SOVEMO SRL C.so Europa 139 16132 Genova Tel. 010 5299253 – fax 010 9998695 e-mail: immobiliare@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.